Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni: significato del brano

E’ uscito “Piazza San Marco“, il nuovo singolo – duetto di Annalisa e Marco Mengoni. La canzone, scritto a quattro mani da Annalisa con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, parla d’amore in una delle città più romantiche al mondo: Venezia. Il singolo segna la prima collaborazione tra i due cantanti che hanno deciso di unire le loro voci in un brano romantico che racconta di un legame complicato fatto di bugie, ansia e attrazione. A fare da cornice alla “loro storia d’amore” la splendida città di Venezia che, nel cuore della notte, regala immagini e riprese davvero emozionanti. Un’atmosfera nostalgica e notturna in una Venezia che fa da testimone ad un rapporto fatto di bugie, attrazione e tossicità tra una “ragazza bionda”, la gelosia e lacrime sciolte in acqua tonica.

Come è nata Piazza San Marco? A rivelarlo sui social sono stati proprio i due cantanti tra i più amati del panorama musicale italiane. «Questa canzone nasce perchè un giorno faccio una telefonata di 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone io potevo cantarla solo con lui» – confessa Annalisa. E Marco Mengoni conferma: «è nata veramente così con una chiamata».

Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni: il testo

Ecco il testo di “Piazza San Marco” di Annalisa e Marco Mengoni:

[Annalisa]

Vento da est e freddo veramente

Ma dove finisce quello che non finisce

Mentre restiamo in coda?

Chiedere a te non è servito a niente

Chi vuol capire capisce, sì

Ti ho visto salutare una ragazza bionda

Quante lacrime nell’acqua tonica?

E sembrava di bere il mare

Ma quanto parli? Mollami

Che è solo venerdì

A-A-Amico cercasi

Devi sapere che

[Annalisa & Marco Mengoni]

Per piacerti di più ti ho mentito

Caramelle mischiate all’arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

[Marco Mengoni]

Dieci alle tre, però c’è ancora gente

Ti passa, ma non finisce qui

Chissà dove sarà quella ragazza bionda

Quante lacrime nell’acqua tonica

Fortuna ci piace il sale

Ma quanto parli? Mollami

Che è ancora venerdì

E noi che siamo sempre qui

Devi sapere che

[Annalisa & Marco Mengoni]

Per piacergli di più gli hai mentito

Caramelle mischiate all’arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi

Soli noi, soli noi (x6)

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni: il video

Il video di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni ha la regia di Nicolò Bassetto e la produzione di Borotalco.tv. Il videoclip è stato girato a Venezia tra moli, ponti, Palazzo Ducale e la scalinata del Bovolo, fino ad arrivare al centro del cuore del brano e della città, Piazza San Marco.

Ad accompagnare il brano anche una cover: un quadro intenso in cui il concetto di conforto è centrale e rappresentato dalle mani dei due protagonisti che si tendono una verso l’altra, come in un continuo confronto e supporto, e come loro stessi cantano: quando la notte finisce “la tua mano è ancora nella mia”.

Annalisa, il nuovo tour “CAPITOLO I” in arrivo dal 15 novembre

L’uscita di Piazza San Marco segna il proseguo di “CAPITOLO I” di Annalisa che, dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna con un nuovo album dal titolo “Ma io sono fuoco” in uscita nell’autunno 2025. Non solo, Annalisa è pronta a tornare dal vivo dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners).

Ecco le date dei concerti di CAPITOLO 1 di Annalisa nei palasport:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio

sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena

Marco Mengoni concerto, nuovo live tour in autunno: le date

Anche Marco Mengoni, dopo il grandissimo successo di pubblico del tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti, torna protagonista in autunno con un nuovo tour nei palazzetti. Il tour, in partenza dal 5 ottobre, segna il ritorno del cantante di “Due vitte” con 31 appuntamenti – concerti dal vivo organizzati da Live Nation in Italia ed Europa.

Ecco le date di MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025: