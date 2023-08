Sulla scia del successo di “Bellissima” e “Mon Amour“, Annalisa si conferma la regina incontrastata del 2023. La cantante di Amici, dopo aver conquistato le classiche radiofoniche e di vendita, è pronta a lanciare il nuovo album di inediti.

Annalisa Scarrone da Amici al grande successo con “Mon Amour”

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi alla consacrazione come cantante. La strada di Annalisa Scarrone nel panorama musicale italiano è stata lunga e tortuosa, ma alla fine ha imboccato la direzione del successo. Il 2023 è stato senza alcun dubbio il suo anno. Regina delle classifiche radiofoniche e di vendita, la cantante con i successi di “Bellissima” e “Mon Amour” è stata la sola artista donna a conquistare dopo 3 anni di dominio maschile incontrastato la classifica ufficiale Fimi/Gfk. Con 8 Dischi di Platino conquistati con le sue ultime hit, la cantante si prepara a lanciare il suo nuovo progetto discografico dal titolo “E poi siamo finiti nel vortice” in uscita dal 29 settembre.

Reduce dalla vittoria con “Mon Amour” del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 #SIAE per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, Annalisa è pronta a regalare al suo pubblico e ai fan un nuovo disco di inediti. Un vero e proprio vortice in cui racconterà i sali e scendi della vita, le salite e le discese, dalle sconfitte alle vittorie.

Annalisa, nuovo disco e tour: il Forum di Assago è già sold out

In concomitanza con l’uscita del nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice“, Annalisa ha annunciato anche un nuovo tour di concerti. La prima data è fissata per il 4 novembre al Forum di Assago di Milano per il suo primo Forum già sold out. Uno show unico che vedrà la cantante interpretare e ballare tutte le sue ultime hit anticipando, in parte, quello che vedremo durante il suo prossimo live tour nei palasport.

Dopo la prima data del Forum di Assago, infatti, la cantante ha annunciato un tour nei palasport d’Italia: “Tutti nel vortice Palasport” in partenza il 6 aprile del 2024 dal Mandela Forum di Firenze. 6 imperdibili concerti che la vedranno esibirsi con le canzoni del nuovo album da Milano a Firenze, toccando anche Bari, Napoli, Padova e Roma.

Ecco le date dei concerti del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT LIVE TOUR organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport