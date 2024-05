Non ci sono parole per descrivere le emozioni che regala Annalisa quando canta e balla sul palco. Dopo aver conquistato il Forum di Assago, colei che è stata giustamente insignita del titolo di “nuova regina” della musica italiana è andata oltre, e la sera del 14 maggio ha conquistato, in una serata ricca di emozione, anche l’Arena di Verona.

Annalisa, regina della musica, conquista l’Arena di Verona – Video

Un po’ grande star, un po’ l’amica con cui passare una serata a ballare senza fine: questa è Annalisa. L’ex stella di «Amici» è diventata la regina della musica pop nazionale. Un’artista vera, che si mangia il palco non appena ci sale sopra e in un attimo l’atmosfera diventa incandescente. Fatta di ritmo e di balli vorticosi con danzatori di altissimo livello, ma anche di capacità vocali che forse oggi in un mondo musicale in cui regna l’autotune in pochi possono vantare.

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena“, aveva dichiarato soltanto alcuni mesi fa Annalisa. Quel sogno è finalmente diventato realtà e, forse, ha superato anche le più rosee aspettative. Il primo dei due concerti della cantante previsti nella splendida cornice dell’Arena di Verona ha avuto luogo la sera del 14 maggio.

Cinque duetti ricchi di emozione

Tra i tantissimi momenti belli, a scaldare il cuore del pubblico presente sono stati i cinque duetti che l’artista ha realizzato durante la serata. Sul magnifico palco allestito per l’occasione, Annalisa si è esibita insieme a cinque dei suoi più cari amici della scena musicale italiana: Giorgia, Elisa, Tananai, Ernia e Irama sono gli ospiti che l’hanno raggiunta sul palco dando vita a emozionanti duetti.

La cantante è pronta a replicare con un altro show. Annalisa tornerà infatti all’arena di Verona il prossimo lunedì 20 maggio per la seconda delle due date presso la magica cornice veronese.

La serata del 14 maggio scorso, come annunciato dalla stessa cantante durante la serata sul palco, è stata ripresa dalle telecamere di Canale 5. L’evento infatti verrà mandato in onda prossimamente sulle reti Mediaset.