Dopo un 2023 da incorniciare, Annalisa è tra i 30 big protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente” scritta sulla scia degli ultimi grandi successi di “Bellissima” e “Mon Amour“. Sarà l’ennesimo tormentato tutto da cantare e ballare?

Annalisa canta “Sinceramente” a Sanremo 2024: testo della canzone e significato

Annalisa in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente“. Il 2023 è stato l’anno della consacrazione artistica per la cantante nata, musicalmente parlando, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Solo nel 2023, infatti, la cantante ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate conquistando 31 Dischi di Platino e 14 Oro. Prima “Bellissima“, poi “Mon Amour” e gli ultimi singoli “Ragazza sola” ed “Euforia” le hanno permesso di conquistare le classifiche di vendita e streaming. Anche l’album “E poi siamo finiti nel vortice” è stato il disco di una cantante donna a restare più a lungo nella nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Per la sesta partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Annalisa ha deciso di presentare il brano “Sinceramente“.

Il significato di “Sinceramente”

Sinceramente di Annalisa in gara a Sanremo 2024 è un brano che si farà ascoltare e cantante. Un canzone in cui la cantante parla di una donna forte che rivendica a gran voce il suo diritto e desiderio alla libertà. «Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua» ha raccontato l’interprete che, dopo il podio nel 2018 con “Diluvio universale”, è data tra i favoriti alla vittoria finale per i bookmakers.

Annalisa, testo “Sinceramente”

di D. Simonetta – P. Antonacci – A. Scarrone – S. Tognini – D. Simonetta – P. Antonacci – A. Scarrone

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua