Come un regalo di Natale pensato per i fan, Annalisa firma un duetto al servizio del nuovo album di Gianni Morandi. Si tratta, nel dettaglio, dell’incisione in una nuova versione di un brano cult della musica italiana, per il quale l’ex Amici presta la sua inconfondibile voce.

Annalisa unisce il talento con Gianni Morandi: il sorprendente duetto

Ebbene sì. Nella tracklist del nuovo album, rilasciato il 13 dicembre 2024 e dal titolo L’attrazione, Gianni Morandi sorprende suggellando la sua collaborazione con una tra le giovani voci più apprezzate del panorama della musica italiana. Ossia, Annalisa. Il cantautore di successo e la giovane stella della musica, scoperta ad Amici di Maria De Filippi, hanno registrato una versione inedita della storica hit di Morandi, Banane e Lampone. Un brano cult della musica made in Italy, che nella sua nuova versione di rivisitazione vede fondersi le voci di Gianni Morandi e Annalisa, in una magica alchimia, a detta del joint-fandom attivo nel web dei due artisti.

In vista del 2025, per l’ex gloria di Amici il 2024 volge al termine, quindi, all’insegna di un nuovo traguardo, il featuring registrato in collaborazione con uno dei più celebri cantautori della musica in Italia, quale è Gianni Morandi. Questo, dopo la popolarità su scala internazionale da lei raggiunta con il brano competitor nella gara dei “Big” della canzone a Sanremo 2024, Sinceramente, come in particolare sulla piattaforma di ascolti in streaming di Spotify Global nel mondo.

L’ex Amici prepara il suo ritorno, dopo il traguardo di Sanremo

Oltre a regalare la sua collaborazione con Morandi, che già catalizza l’attenzione mediatica generale prima del Santo Natale, la bella e talentuosa cantante pensa anche ai buoni propositi per il 2025. Annalisa è operativa, infatti, anche per il suo ritorno sulle scene musicali, previsto nel nuovo anno ormai alle porte.

Annalisa Scarrone, via social, dà annuncio del nuovo tour nei palasport, in partenza a novembre nel prossimo anno. Sempre in data 13 dicembre 2024, ha il via per lei la pre-vendita dei biglietti relativi ai futuri live in cantiere per il nuovo anno. E le sorprese potrebbero non finire qui. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non esclude – in vista del 2025- un suo ritorno in studio per la registrazione di nuova musica, anche da artista solista.

E in attesa di scoprire cosa le riservi il destino per il nuovo anno, intanto, l’ex Amici presta la voce al nuovo featuring con Gianni Morandi, nell’album che ripercorre la lunga carriera del cantante. Il disco uscito in tutte le piattaforme musicali come su Spotify – L’attrazione – è una maxi raccolta dei più grandi successi dell’artista-“eterno ragazzo”, festeggiato in questi giorni per il compimento dei suoi 80 anni.