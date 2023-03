Annalisa è sempre più protagonista della scena musicale nostrana. Il cambio di rotta avvenuto con il singolo doppio platino Bellissima l’ha fatta salire ai vertici di tutte le classifiche musicali e social. Nei prossimi giorni torna in radio con Mon Amour e di seguito, vi sveliamo tutti i dettagli.

Annalisa: il nuovo singolo si intitola Mon Amour

Mon Amour è il nuovo singolo di Annalisa Scarrone scritto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci mentre alla produzione c’è Zef. La cantautrice savonese torna con un nuovo brano a distanza di sei mesi da Bellissima diventata un tormentone. Esce venerdì 31 marzo Mon Amour per Warner Music Italy che non l’ha mai abbandonata da quando è uscita da Amici di Maria De Filippi, nel 2010.

Per descrivere il significato del brano Annalisa ha utilizzato queste parole:

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”

Su Tik Tok, ormai diventato il social più importante per gli artisti, vi è un’anteprima di Mon Amour e già si intuisce il potenziale da hit del brano.

Ecco alcune parti del testo di Mon Amour:

E domani non lavoro

quindi uh

ce ne stiamo distesi

ah

sopra soldi già spesi

uh

colazioni francesi

ah con gli avanzi di ieri

se non lo facciamo me lo immagino

dovrei, non dovrei, dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei, che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu

Io farò la strage stasera

ballo tra …

Annalisa: a novembre il suo primo Forum di Milano

La carriera, ormai più che decennale, di Annalisa va festeggiata e quale luogo migliore del Mediolanum Forum di Assago di Milano. In data 4 novembre 2023, Annalisa terrà il suo primo concerto al Forum e l’emozione sarà tanta.

In scaletta, immaginiamo, non potranno mancare i brani che negli ultimi anni l’hanno consacrata come una delle artiste più apprezzate ma sicuramente potranno essere riascoltati i brani del primo Ep Nali pubblicato all’uscita del talent show di Canale 5 come Diamante lei e luce lui.

Annalisa ha annunciato il Forum dal suo profilo Instagram prima della sua partecipazione all’ultimo Sanremo dal Suzuki Stage dove si è esibita sulle note di Bellissima circondata da ballerini e ballerine. Chissà se sul palco di Assago la vedremo impegnata in coreografie create appositamente per l’occasione.