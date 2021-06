Anna Falchi conduttrice dei Fatti Vostri? Questa è l’ultima news che circola in rete, stando a quanto riporta Blogo. Sarebbe dunque la showgirl Anna Falchi il nuovo volto di Rai2 per quel che concerne il programma di intrattenimento e informazione I Fatti Vostri, di Michele Guardì.

I Fatti Vostri su Rai 2, dopo l’uscita di Giancarlo Magalli: ecco il volto nuovo alla conduzione

Anna Falchi conduttrice dei Fatti Vostri, questa è l’ultima news che circola in rete secondo la quale la Falchi subentra a Giancarlo Magalli, storico conduttore del programma di Michele Guardì che lascia la conduzione perché impegnato in un nuovo programma pomeridiano. Sarà dunque, Anna Falchi la conduttrice della prossima edizione dei Fatti vostri.

I Fatti Vostri non più una conduzione accentratrice ma corale

Tuttavia, va precisato che la formula del programma I Fatti Vostri sarà completamente rivoluzionata e non ci sarà solo un unico conduttore, ma sarà una conduzione corale cioè fatta da vari segmenti in cui si alterneranno la Falchi appunto, oltre al giornalista Salvo Sottile e lo storico Umberto Broccoli.

Non più quindi un conduttore accentratore come è stato Magalli ma una conduzione corale che prevede l’inserimento di questi nuovi volti. Un po’ come accade per Mattino Cinque, dove alla conduzione troviamo Federica Panicucci che si occupa solitamente di gossip o cronaca. Mentre Francesco Vecchio di approfondimento politico e attualità.

In questo caso Salvo Sottile si occuperà delle truffe e affini, di cui sono purtroppo ancora vittime gli italiani, mentre Broccoli si occuperà dei momenti “Storici”. La Falchi spazierà dallo spettacolo al gossip all’attualità.

Più intrattenimento ai Fatti Vostri

Ma non solo, la cifra dell’intrattenimento sarà potenziata dando così al programma maggiori momenti di spettacolo e intrattenimento dove verranno coinvolti anche altri personaggi: in primis una comica che non sarà un volto fisso, ma che cambierà dopo un certo periodo.

Arrivano le comiche a rotazione ai Fatti Vostri

Si fanno i nomi di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino che a rotazione prenderanno parte al programma.

Giancarlo Magalli, come ormai noto sarà impegnato alla conduzione di un nuovo programma pomeridiano: un gioco a premi che andrà in onda da metà novembre su Rai2 dalle ore 17.

I Fatti Vostri: una vera e propria rivoluzione, dai conduttori alla scenografia

Un cambio radicale dunque, ma non solo per la conduzione e la presenza di altri personaggi, cambierà anche la scenografia dello studio 1 di via Teulada. Una scenografia che è rimasta negli anni pressoché identica e che ora invece sarà rivoluzionata. Ma cosa ne pensa di tutte queste novità lo storico conduttore Giancarlo Magalli? Raggiunto da Il Fatto Quotidiano, su domanda specifica: Sta per arrivare la Rai di Draghi e fanno fuori l’amico d’infanzia. Si è capovolto il mondo? Dichiara:

“È sbagliato il postulato, non sono stato fatto fuori. Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo.”

Bene. Auguriamoci che la felicità di Magalli possa durare nel tempo anche se il programma pomeridiano che andrà a conduttore si rivelerà un flop! Ma non lo crediamo!! La sua professionalità e bravura le ha dimostrato in moltissimi anni di carriera che lo hanno portato ad essere tra i “migliori”.