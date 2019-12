Lite tra Anna e Samuel a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, Tedesco ha accusato il cavaliere del Trono Over con queste parole: “Sei un maiale“. Dopo la mezza storia interrotta, in studio sono volati stracci, con parole di fuoco indirizzate sia da una parte che dell’altra. E, in trasmissione, l’attacco ad Anna da più parti non è certo mancato. Ecco i video Witty tv con lo scontro tra i due e gli altri interventi in trasmissione.