Il conto alla rovescia è già iniziato, e Anima Gemella si prepara a sbarcare sulla rete ammiraglia Mediaset in prime time. Ma di cosa parla la nuova fiction e quali attori daranno il volto ai personaggi della serie televisiva italiana? Continua a leggere per scoprire la trama, il cast e la data in cui andrà in onda il primo episodio di Anima Gemella su Canale 5.

Anima Gemella, trama e cast

Carlo è un chirurgo torinese di grande talento, che si trova a fare i conti con l’immenso dolore per la morte della moglie Adele, una giovane avvocatessa. Dopo due anni, Carlo è riuscito a superare il suo lutto e a voltare pagina, e chiede a Margherita – la migliore amica della moglie defunta – di sposarlo.

Subito dopo però l’arrivo di Nina sconvolge di nuovo tutte le sue certezze. Nina è una truffatrice, incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie alla sua incredibile capacità di imitare le voci e alla complicità di Annabella, amica e “mente” delle truffe. Nel corso di una finta seduta spiritica – organizzata per raggirare la contessa – succede qualcosa di strano.

Nina va davvero in trance e parlando con la voce di Adele, pronuncia una frase che solo la defunta moglie avrebbe potuto dire a Carlo. Nello stesso periodo quest’ultimo inizia a fare un’indagine che vedrà coinvolta anche Nina. I due saranno i personaggi attorno ai quali si svilupperà una trama ricca di emozioni e colpi di scena, in un mix tra commedia sentimentale e mistero che promette di tenerci con gli occhi incollati al teleschermo.

Il cast della nuova serie TV di Canale 5 vede, tra i protagonisti:

Daniele Liotti (Carlo)

Chiara Mastalli (Nina)

Alice Torriani (Margherita)

Alice Mangione (Annabella)

Matteo Sintucci (Ruben, coinquilino di Nina e Annabella)

Davide Iacopini (Tommaso)

Valentina Corti (Adele)

Donatella Bartoli (madre di Nina)

Stefania Rocca (Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico)

Barbara Bouchet (Ortensia, nonna di Margherita)

Hassein Taheri (Faraone)

Anima Gemella, quando in TV?

Come anticipato la nuova serie TV italiana verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. La fiction è composta da quattro episodi e la prima puntata andrà in onda mercoledì 11 ottobre alle 21.20 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Pronta a lasciarvi conquistare da questa fiction che intreccia amore e mistero? Di seguito la presentazione disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.