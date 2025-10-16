Senza alcun preavviso Angelina Mango è tornata! La cantante di Amici, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia” ha pubblicato il 16 ottobre 2025 a sorpresa un nuovo album di inediti dal titolo “Caramè”. Un ritorno che ha sorpreso tutti, ma che fa bene al cuore.

Angelina Mango rompe il silenzio nel nuovo album “Caramè”

“Ho scritto quindici canzoni più una“. Con queste parole Angelina Mango ha annunciato sui social l’uscita del nuovo disco di inediti “Caramè“. Nessun comunicato stampa, nessun preavviso social, niente di tutto questo. In un’epoca in cui social sembrano dettare legge in tutto, Angelina non segue le regole con il lancio più bello dell’anno per un disco di inediti. Il progetto, disponibile per il momento solo in streaming sulle piattaforme online, sarà accompagnato dal primo singolo ufficiale dal titolo “Velo sugli occhi” in uscita dal 17 ottobre 2025.

Un ritorno che mette fine alla domanda “Angelina Mango, che fine ha fatto?” scoppiata dopo l’annuncio, con tanto di lettera, che la cantante aveva pubblicato il 23 ottobre 2024 annunciato il suo ritiro dalle scene per salvaguardare la salute fisica e mentale. Dopo circa un anno lontana dai palcoscenici, unica eccezione l’ospitata al concerto dell’amico Olly, Angelina torna con un album importante destinato a segnare la sua carriera.

Angelina Mango, il nuovo album si chiama “Caramé”: la tracklist

Si chiama “Caramè” il nuovo disco a sorpresa lanciato da Angelina Mango senza alcun preavviso sui social. Dopo più di un anno di silenzio discografico, ad eccezione della super hit “Per due come noi” con Olly che continua ad occupare le posizioni più alte delle classifiche streaming, Angelina torna con un progetto inedito. Un silenzio assordante per chi l’ha amata sin dal primo instante ad Amici e per chi ha imparato a conoscerla ed ascoltare dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La Noia”. Angelina è tornata e questo “Caramè” suona come qualcosa di davvero speciale. Un disco intimo, il racconto di un anno che la cantautrice ha vissuto lontana dal clamore mediatico pubblicando di tanto in tanto qualcosa sui social. L’album, disponibile per il momento solo in streaming sulle piattaforme online, si presenta con una cover che racchiude a pieno il messaggio della cantante.

ho scritto quindici canzoni + 1 pic.twitter.com/UV0q2gpsVM — angelinamango (@angelinamango_) October 16, 2025

“Caramè” è come una torta a sorpresa portata con un sorriso o una lettera che finalmente vede la luce dopo tanto tempo. Questo album è la prova che niente di sincero si perde davvero — solo attende il momento di tornare. Proprio come ha fatto Angelina che, più raggiante che mai – con tanto di nuovo look – ha deciso di sorprendere davvero tutti con 16 tracce chiamate a riprendere il viaggio in musica di una delle Artiste più talentose che abbiamo in Italia. Il disco è scritto e prodotto dalla stessa Angelina con la collaborazione di Giovanni Pallotti, il fratello Filippo e un gruppo fidato di amici e colleghi. Da segnalare la collaborazione con Madame, con cui in passato ha co-scritto “La Noia”, ma anche Dardust, Calcutta e la cantante Henna.

Ecco la tracklist delle canzoni del disco “Caramè” di Angelina Mango:

Caramé (intro)

7up

le scarpe slacciate

pacco fragile

ioeio

la vita va presa a morsi

come un bambino

mylove

nina canta (intermezzo)

velo sugli occhi

ci siamo persi la fine

tutto all’aria

bomba a mano

aiaiai

igloo

cosicosicosicosi (Henna)

Che dire bentornata Angelina Mango!