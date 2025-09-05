A sorpresa, sulle note di “Per due come noi”, Angelina Mango fa il suo ritorno sul palco per tornare a cantare. Un momento davvero emozionante per la cantante che, dopo quasi un anno di pausa dalle scene, è tornata in pubblico per condividere il palcoscenico con l’amico e collega Olly.

Angelina Mango al concerto di Olly: il duetto sulle note di “Per due come noi”

Angelina Mango è tornata a cantare. Dopo quasi un anno di stop, la cantante è arrivata a sorpresa sul palcoscenico delll’Ippodromo Snai di Milano durante la seconda data di Olly per cantare “Per due come noi“. Il brano, pubblicato nel 2024, è stato un grandissimo successo certificato doppio disco di platino con più di 200.000 copie certificate. Dinanzi a 34mila spettatori Olly ha iniziato a cantare le prime parole di “Per due come noi” quando improvvisamente è stato raggiunto da Angelina visibilmente emozionata. Un’esibizione commovente ed emozionante che, manco a dirlo, è diventata poco dopo virale su tutti i social network con commenti entusiastici da parte di tutti.

Dinanzi a 34mila spettatori Olly ha iniziato a cantare le prime note di “Per due come noi” quando è stato raggiunto, a sorpresa, da Angelina per un duetto che ha emozionato e commosso davvero tutti. “Sono molto felice di esser qua, mi siete mancati tutti. Non c’è nessuno come noi” – dice Angelina visibilmente commossa al pubblico che la travolge con applausi. Parole di affetto anche da parte di Olly: “ti voglio tanto bene e ti meritavi di venire qui. Non vedevo l’ora di fare questa canzone – tu lo sai – l’abbiamo fatta un anno fa all’Arena di Verona e di nuovo qui, un anno dopo. L’aspettavano tutti“.

Angelina Mango, come sta? Il ritorno sul palco con Olly

Il ritorno di Angelina Mango sul palco di Olly è stato un colpo al cuore per i fan e gli amanti di musica. La cantante, infatti, aveva annunciato, peraltro improvvisamente, meno di un anno fa il suo ritiro dalle scene musicali. Uno stop forzato dopo un anno magico: prima la vittoria al Festival di Sanremo 2025 con “La noia” poi la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Poco dopo un tour sold out in Europa interrotto per motivi di salute confermato via social dalla stessa cantante con una lettera aperta ai suoi fan. Poi il silenzio e le voci di una malattia, mai confermate da Angelina Mango.

A seguire un lungo silenzio rotto a volte da alcune foto e post in cui la cantante appariva sempre più magra scatenando la preoccupazione dei fan. Da febbraio scorso Angelina è tornata a pubblicare lasciando intravedere il primo segnale positivo di un possibile ritorno sulle scene. Un ritorno sancito dal duetto con Olly sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano il 4 settembre 2025. Una data che segna una rinascita artistica e personale della talentosa cantautrice, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in gara al Festival di Sanremo 2026. In attesa di scoprirlo non possiamo che unirci al coro di voci che hanno celebrato il ritorno dal vivo di una delle artisti più forti e talentuose del panorama artistico italiano.