È uscito lo scorso 30 gennaio “TANA”, il primo album di Angelica Bove, pubblicato per Atlantic Records/Warner Music Italy, e che vede la direzione artistica curata da Federico Nardelli, che è co-autore delle nove tracce che compongono il disco insieme a Matteo Alieno e alla stessa Angelica. Una tappa importante nel percorso musicale dell’artista che prenderà parte al Festival di Sanremo 2026, in gara tra le Nuove Proposte con “Mattone”, il brano con cui ha conquistato l’accesso diretto alla kermesse canora, riuscendo ad emozionare critica e pubblico, e che ha raggiunto la prima posizione nella Viral 50 di Spotify.

Angelica Bove a Sanremo 2026: il singolo “Mattone” e l’album “Tana”

L’artista ha dato appuntamento ai giornalisti alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, presso la storica Trattoria Arlati. Angelica si è esibita su alcuni pezzi del suo repertorio e tra una strofa e un’altra ha raccontato: «Tana viene da due anni di percorso prima umano e successivamente artistico. Ho incontrato molte persone, quelle giuste, spero di essermi fatta le domande giuste. Questo progetto è il riassunto di incontri importanti e fondamentali della mia vita. È un disco autobiografico. Un mattone serve a costruire. E questo è appunto il primo mattone di questo mio progetto, ma anche della mia vita».

“TANA” è un progetto caratterizzato da una profonda sperimentazione dell’artista e del suo team in termini di sound e produzione. All’interno del disco si privilegiano arrangiamenti essenziali e strumenti reali, dove si riconoscono suggestioni di musica soul e una coerenza emotiva ma anche narrativa.

Il video del singolo in gara a Sanremo

L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo “Mattone”, presentato al pubblico sul palco di Sanremo Giovani, dove l’artista ha trionfato aggiudicandosi un posto tra le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026.

Il video ufficiale del brano in gara a Sanremo 2026, è diretto da Brando Bartoleschi e prodotto da Image Hunters. Oltre al singolo registrato in studio, Angelica Bove ha regalato al pubblico anche il video orchestrale di “Mattone”, in una versione live suggestiva e toccante eseguita con l’Orchestra e il coro del Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini” di Lucca.

Il progetto musicale legato al brano “Mattone” nasce dall’incontro tra Angelica Bove, la potenza espressiva dell’orchestra, e la direzione orchestrale del Maestro Valeriano Chiaravalle.