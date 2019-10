Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira si mostrano in mutande ad Amici Celebrities. In studio c’è da ballare “In ginocchio da te” di Gianni Morandi e la coreografia, a cui partecipa anche il “vip” Massimiliano Varrese, si conclude rigorosamente in boxer. Ecco il video Witty tv e Mediaset con la sensuale esibizione, andata in onda nella finale di stasera, mercoledì 23 ottobre 2019.