All’anteprima a Roma del film d’animazione “Inside Out 2″ in uscita nelle sale il 19 giugno c’era anche Andrea Delogu. La conduttrice, fasciata in un abito rosso, ha sfilato e posato per i fotografi sul red carpet.

Intervista esclusiva ad Andrea Delogu

Noi di SuperGuida TV siamo riusciti ad intercettarla e l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Sull’emozione che più la rappresenta, Andrea Delogu non ha dubbi:

“E’ gioia perché sono sempre felice immotivatamente e questa cosa non è positiva. Oggi però mi sono vestita di rosso come Rabbia che è il mio personaggio preferito. Nel tempo però andando in analisi ho capito che rifuggo moltissimo dalla tristezza perché ne ho paura. In realtà non potrei essere davvero felice se non avessi provato la tristezza. Ho capito questo vedendo il primo film di Inside Out. Lo so che sembra folle ma a 42 anni capita che un cartone animato possa insegnare qualcosa”.

Sulla sua adolescenza, la conduttrice ammette: “E’ stato un incubo e non tornerei indietro per nessuna ragione al mondo. Ogni tanto ci penso a quei film che ti riportano indietro nel tempo ma io neanche di dieci minuti vorrei tornare indietro”.

Tra le nuove emozioni del film c’è anche Ansia. Andrea Delogu ammette però di non essere una persona che si agita prima di salire sul palco: “Il lavoro che faccio è talmente bello che non provo ansia. Può capitare di commettere magari degli scivoloni ma anche quelli fanno parte della vita”.

Oltre all’impegno dei “Tim Summer Hits” con Carlo Conti, Andrea Delogu ha interpretato Mara Maionchi nel film Netflix “Sei nell’anima”. Su questo ruolo, ha dichiarato: “E’ stato bellissimo anche se ero preoccupata di cosa ne potesse pensare Mara. Quando lei mi ha detto che le ero piaciuta è come se avessi ricominciato a respirare”.