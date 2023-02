Andrea De Paoli è da qualche mese il nuovo “Bonus” del programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5. De Paoli prende il posto di Daniel Nilsson. Seguitissimo su Instagram, il suo profilo conta quasi 300 mila followers, Andrea De Paoli, dopo la sua carriera di idraulico, mestiere che ha fatto per ben 6 anni, è sbarcato nel mondo della moda. La tv nella vita del bel modello è arrivata da poco, dopo una partecipazione come concorrente a Ciao Darwin, oggi è uno dei protagonisti di Avanti un altro. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Andrea De Paoli. Con lui abbiamo parlato del suo ruolo nel programma di Paolo Bonolis, del suo desiderio di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip o di sbarcare sull’Isola dei Famosi e di quello che pensa di alcuni inquilini del GFVIP.

Andrea De Paoli, intervista al “Bonus” di Avanti un altro

Andrea De Paoli nuovo “Bonus” di Avanti Un Altro: come hai ottenuto questo ruolo, cosa avevi più degli altri?

“È stata una cosa inaspettata, ho fatto un provino al volo. Non so cosa ho avuto più degli altri, forse gli occhi azzurri. In realtà non credo di avere qualcosa più degli altri candidati. Il personaggio si costruisci puntata dopo puntata con il tempo. Quella ad Avanti un altro è stata una bellissima esperienza. Lavorare con Paolo Bonolis e il suo team è fantastico”.

In passato hai fatto l’idraulico, quando hai capito che comunque volevi far parte del mondo della moda e della tv?

“Io sono da sempre una persona molto dinamica, per questo motivo ho scelto un lavoro che non mi costringesse a stare in un ufficio ma a stare a contatto con le persone e conoscere il mondo esterno. Sfruttando la mia immagine ho avuto modo di viaggiare molto, arrivare a Milano mi ha aperto un mondo, io sono nato in un paesino di 600 abitanti. Era nella mia indole quella di voler comunque ottenere altro. Il mondo della tv l’ho sempre sognato ma mai cercato, e pure è arrivato”.

Una volta arrivato a Milano quali sono state le prime esperienze?

“La mia prima esperienza a Milano è stata con Dolce & Gabbana, come indossatore nello show-room, con loro sono stato 7 anni poi ho fatto spot pubblicitari. In seguito ho lavoro un po’ per tutti i grandi marchi della moda”.

So che hai un sogno nel cassetto, quello di entrare al Grande Fratello Vip: non ti e mai stato proposto un reality in passato?

“Lo scorso anno ho fatto il casting proprio con Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. Purtroppo eravamo agli sgoccioli dell’edizione, ho fatto una call veloce mentre ero a lavoro. Non ero pronto per quell’edizione del reality. Oggi invece sarei pronto”.

Abbiamo parlato di GFVIp: l’Isola dei Famosi la faresti?

“L’Isola dei Famosi mi piacerebbe molto, e ti dirò, anche più del Grande Fratello Vip. In modo particolare la farei più per la prova fisica che per il fatto comunque di stare in televisione”.

Tu hai un fisico atletico, non ti spaventerebbe metterlo alla prova con la fame?

“Si, certo che mi potrebbe spaventare, però ad essere sincero mi piacerebbe comunque provare un’esperienza come l’Isola. È una prova che affrontari volentieri e che forse potrei anche vincere”.

È notizia fresca che molto probabilmente la prossima edizione di Avanti un altro potrebbe essere l’ultima. Potresti essere quindi l’ultimo Bonus della storia del programma: bella responsabilità?

“Essere l’ultimo Bonus di Avanti un altro per me sarebbe un grande onore. Significherebbe che non ci saranno altri”.

Ho letto che un tuo tipo ideale di donna potrebbe essere Oriana, e che trovi molto interessante anche Ginevra Lamborghini: cosa ti colpisce di loro?

“La bellezza indubbiamente. Oriana è proprio il mio tipo di donna. Mi piace molto, crea casini, mi farebbe sentire vivo. Ginevra mi piace perchè è molto fine e pacata. la mia donna ideale dovrebbe avere le caratteristiche caratteriali sia di Oriana che di Ginevra”.

Hai dichiarato che Antonino Spinalbese ha avuto vita facile nella casa solo perché non sei entrato tu. Come giudichi il suo modo di approcciarsi con le donne della casa?

“Secondo me ci sa fare molto bene, lui ha una forte personalità. Le donne gli cadono un po’ ai piedi. Mi piace il suo carattere di uomo che non deve chiedere mai. Mi rispecchio un po’ in lui sotto questo punto di vista”.

Secondo te chi è che gioca meglio nella casa? Chi potrebbe vincere?

“Le ultime settimane non le ho seguite. Nikita potrebbe vincere, piace molto al pubblico, anche se a me stanno simpatici di più altri. Spero vinca Oriana perchè è la più carica. Quello che rispecchia il giocatore perfetto è forse Luca Onestini. Lui è molto esperto di reality, conosce le dinamiche”.

Che rapporto hai con la tua collega Sophie Codegoni?

“Con Sophie non ho legato moltissimo, ci rispettiamo a vicenda, durante la puntata, dietro le quinte ci confrontiamo ma non abbiamo legato molto. Forse perchè lei è fidanzata e io single appena arrivato. Devo dire che però è una bella persona, merita tanto”.

Hai fatto il provino con Sonia Bruganelli per il ruolo di Bonus? Che tipo è?

“Io ho fatto il provino indirettamente con lei, poi l’ho conosciuta personalmente e devo dire che è una bellissima persona. Ho tanta stima nei suoi confronti, è una donna con gli attributi. Non è facile essere la moglie di un uomo così in vista come Paolo Bonolis”

Cosa ti aspetti ora da questa notorietà che ti arriva di conseguenza con un programma così seguito come Avanti un altro?

“Non mi aspetto nulla, se le cose devono arrivare arriveranno. Non mi voglio montare la testa. Sicuramente sono propenso a volere altro dalla tv”.

Un programma invece come Uomini e Donne o Temptation Island, lo faresti?

“Non credo, è un po’ particolare come situazione. Uomini e Donne mi è stato proposto molte volte ma non ci sono andato. Volevano che prima facessi il corteggiatore e poi nel caso fare il tronista. Preferisco avere un ruolo, i sentimenti li metterei più in un reality non in un programma per conoscere persone. Cercare il sentimento in tv non mi appartiene. Temptation Island non mi piace”.

Il cinema invece?

“Mi affascina molto devo essere sincero, però credo che sia quello più complesso. Io ho provato a recitare davanti alla camera e ti dico che è molto difficile.

Progetti futuri?

“Ad oggi continuo il mio percorso nel mondo della moda, poi è arrivata questa grande occasione con il programma Avanti un altro. Spesso la tv e la moda sono rivali, ora ho sfruttato questa occasione televisiva. Nel futuro dovrò sicuramente fare una scelta: se continuare con la moda o con la tv”.

È stata annunciata una nuova edizione di Ciao Darwin: in passato oltre a Madre Natura abbiamo visto il ruolo di Padre Natura: se dovessero chiamarti ci andresti?

“Io a Ciao Darwin andrei a fare anche le pulizie: è il mio programma preferito. Quando ci sono andato come concorrente ho rinunciato anche a fare dei lavori in quel periodo. Ammiro molto Paolo Bonolis, è il numero uno in televisione”.