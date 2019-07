È un giorno triste per la televisione e per la letteratura italiana. Si è spento all’età di 93 anni lo scrittore Andrea Camilleri. L’uomo era ricoverato in rianimazione a causa di una crisi respiratoria presso l’ospedale Santo Spirito di Roma e le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Tutta l’Italia è in lutto per la scomparsa di un uomo, un’artista, un maestro straordinario.

Andrea Camilleri: tutti i suoi successi televisivi

Andrea Camilleri è stato scrittore e soprattutto ideatore di “Montalbano“, la serie tv che ancora oggi riscuote un successo straordinario sui canali Rai. Camilleri, però, non è stato solo Montalbano, lo scrittore ha realizzato tantissimi altri successi televisivi.