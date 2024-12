Andrea Bocelli celebra i 30 anni di carriera con due serate evento che andranno in onda in tv. Il tenore sarà il protagonista di ‘Andrea Bocelli 30 – The Celebration‘ che sarà condotto da Michelle Hunziker. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e quando andrà in onda.

Andrea Bocelli 30 – The celebration: due serate evento con tanti ospiti

Una voce che fa emozionare milioni di persone nel mondo. Andrea Bocelli nella sua carriera ha venduto oltre 90 milioni di copie e ottenuto importanti riconoscimenti come cinque candidature ai Grammy Award, sei ai Latin Grammy Award. Inoltre il tenore ha vinto due Billboard Latin Music Award e ben sette World Music Award. Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, Mediaset ha deciso di mandare in onda due serate evento che saranno condotte da Michelle Hunziker.

Registrate nei mesi di luglio nell’incantevole scenario del Teatro del Silenzio di Lajatico (in Toscana), la prima puntata di ‘Andrea Bocelli 30 – The celebration’ andrà in onda mercoledì 11 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nel corso delle serate vedremo Bocelli esibirsi con i brani più celebri del suo repertorio insieme a grandi ospiti del panorama musicale non solo italiano ma internazionale. Cantanti che hanno fatto parte della sua crescita artistica portandolo ad avere una stella sulla Walk of Fame.

Saranno infatti presenti Ed Sheeran, Laura Pausini, Will Smith, Zucchero, Placido Domingo, Giorgia. E ancora Matteo Bocelli, Jose’ Carreras, Johnny Depp, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa, Virginia Bocelli, Aida Garifullina, Amos Bocelli e Sofia Vergara.

ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION

mercoledì 11 dicembre, su Canale 5 Dal magico scenario del Teatro del Silenzio di Lajatico, celebriamo insieme i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Conduce @m_hunziker.@MedInfinityIT pic.twitter.com/pBqFSObLXt — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) December 3, 2024

La seconda puntata il 18 dicembre

Ad accompagnare i telespettatori di Canale 5 in un viaggio che vuole ripercorrere la carriera di Andrea Bocelli sarà Michelle Hunziker. La prima puntata è prevista per l’11 dicembre mentre la seconda andrà in onda mercoledì 18 dicembre. A sorpresa ci sarà anche un duetto virtuale con Celine Dion, realizzato con la complicità al pianoforte di David Foster.