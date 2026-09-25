Amori e Incantesimi, il film del 1998 con Sandra Bullock e Nicole Kidman, è disponibile su Netflix e Disney+. Dopo l’uscita del secondo capitolo, arrivato al cinema quasi 30 anni dopo, la pellicola è tornata nuovamente in voga, soprattutto tra i nostalgici degli anni ’90. Tratto da Il Giardino delle magie, romanzo della scrittrice Alice Hoffman, la storia segue Gillian e Sally Owens, due sorelle streghe. La loro famiglia, però, è affetta da una maledizione: ogni uomo che si innamora di una delle donne Owens è infatti destinato a morire. Un film che unisce amore, magia, sorellanza e dramma, perfetto per il periodo autunnale e che rappresenta uno dei grandi classici di questa stagione. In quest’articolo vi sveliamo di più.

Amori e Incantesimi, il film autunnale degli anni ’90 con Sandra Bullock e Nicole Kidman

Diretto da Griffin Dunne, Amori e Incantesimi rappresenta una delle pellicole più iconiche legate all’autunno e alla fine degli anni ’90. Nonostante all’epoca non abbia ricevuto particolare successo, soprattutto da parte della critica, probabilmente anche a causa del suo mix di generi, oggi è stato decisamente rivalutato.

La pellicola infatti passa dalla commedia romantica al fantasy, non rinunciando a elementi gotici e drammatici. Un insieme di generi che all’epoca poteva risultare difficile da inquadrare, ma che oggi è uno degli aspetti che lo ha reso così riconoscibile e amato nel tempo. La sua identità, principalmente legata alla generazione dei millennials, ha infatti contribuito a trasformarla in un vero cult, tanto da portare alla realizzazione di un secondo capitolo, uscito quasi 30 anni dopo.

Il cast, molto affiatato, composto in primis dalle due protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman, è sicuramente uno dei punti di forza del film. Le iconiche attrici interpretano alla grande due sorelle molto diverse tra loro con cui è facile empatizzare, capaci di commuovere ma anche di far sorridere.

Tra magia ed elaborazione del lutto

Nonostante le imperfezioni del film già citate precedentemente, a contribuire al suo fascino c’è sicuramente la magia, gli incantesimi e i rituali che attraversano la storia, rendendolo anche un film ideale da vedere o recuperare durante il periodo di Halloween per immergersi completamente in quella atmosfera.

Ma dietro la componente fantastica c’è anche una storia profondamente legata all’ elaborazione del lutto. Sally, infatti, si ritroverà vedova e, chiusa nel proprio dolore, arriverà a temere di innamorarsi di nuovo e di riaprire il proprio cuore all’amore. La donna quindi dovrà imparare a convivere con la perdita e con la paura di poter soffrire ancora a causa della maledizione. Se da una parte c’è quest’aspetto, dall’altra è evidente invece un forte legame tra sorelle che rappresenta uno degli aspetti più importanti della storia. Prima ancora dell’amore romantico, infatti, è il rapporto tra Sally e Gillian quello che emerge. Nonostante siano completamente diverse, le due si scelgono e si sostengono reciprocamente.

Conclusioni

In conclusione, Amori e Incantesimi è un film che unisce mistero, magia e elementi fantasy alla commedia e al dramma. Una storia dove gli incantesimi, i rituali, le erbe, fanno parte di una narrazione mistica, alimentata soprattutto dall’amore tra sorelle, la rivalsa personale e il superamento di un forte dolore.

Una pellicola ideale per tutti i nostalgici degli anni ’90 che hanno voglia di immergersi nelle atmosfere dark e un po’ gotiche legate alla magia e al periodo autunnale, con una storia di sorellanza e amore che continua a conquistare anche trent’anni dopo.

Il film è disponibile su alcune delle piattaforme più note, tra cui Netflix e Disney+.