Amore e vendetta – Zorro: anticipazioni e quando in tv della miniserie

‘Amore e vendetta – Zorro‘ è la nuova miniserie che racconta le gesta di Don Diego de la Vega, il cavaliere mascherato amato da milioni di persone al mondo. Scopriamo insieme il cast, le anticipazioni e quando andrà in onda in tv.

Amore e vendetta – Zorro: arriva il reboot sull’eroe mascherato

Era il 1919 quando Johnston McCulley creò il personaggio immaginario di Zorro. Un uomo con un oscuro segreto: proprietario terriero di giorno, eroe mascherato di notte che ha come obiettivo aiutare i più bisognosi. Ora, arriva il reboot che prende il nome di Amore e vendetta – Zorro e che andrà in onda martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Protagonista è l’attore Miguel Bernardeau, conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione di Guzmán nella serie Élite. Sarà lui a interpretare Don Diego de la Vega e a lasciare la sua impronta, l’inconfondibile Z. Accompagnato dal suo fedele alleato, il purosangue Tornado, vedremo l’uomo indagare sulla morte del padre e andare in soccorso degli ultimi: nativi, lavoratori messicani e immigrati. Scopriremo quindi che Diego non è sicuro di indossare la maschera che prima era de padre Alejandro ma accetta per volere degli spiriti.

“Nessuno sfugge al proprio destino Diego… e il tuo è quello di essere il nuovo Zorro” ⚔️#AmoreEVendetta – #Zorro vi aspetta da martedì 7 gennaio in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/Dm02GyERHa — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) January 3, 2025

Numero episodi e curiosità

In totale saranno dieci gli episodi di Amore e Vendetta – Zorro, della durata ciascuno di 50 minuti. Martedì 7 gennaio andranno in onda i primi tre episodi. Nel cast oltre a Miguel Bernardeau, troviamo Luis Tosar (nel ruolo di Don Alejandro), Peter Vives, Elia Galera e Cristóbal Fernández. Ci sarà anche Paco Tous, noto per il suo ruolo di Mosca ne La casa di carta.

La miniserie spagnola è ambientata in California nel 1834 ed è stata realizzata da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas, che ha alle spalle ‘La casa di carta‘ e ‘Sky Rojo‘, e da Jose Luis Alegria (Toy Boy).