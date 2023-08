Anna Pettinelli ritorna ad Amici come professoressa di canto. In attesa di conoscere chi saranno i nuovi allievi che comporranno la classe del talent di Maria De Filippi, si inizia a delineare il cast degli insegnanti. Vediamo insieme chi resta e chi invece lascerà il programma.

Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto di Amici

Dopo essere stata una delle protagoniste dell’edizione 2021 di Amici (lanciando anche il suo pupillo Aka7even), Anna Pettinelli torna nuovamente ad Amici come insegnante di canto. La conduttrice radiofonica prenderà il posto di Arisa che molto probabilmente sarà uno dei nuovi giurati di ‘The Voice Kids’ su Rai1.

L’indiscrezione arriva da Candela sul sito di Dagospia: “Amici come prima. Nel talent show di Maria De Filippi tornerà in cattedra Anna Pettinelli“. Ma non è l’unica bomba lanciata dal sito di Roberto d’Agostino: tra gli insegnanti infatti resterà anche Raimondo Todaro.

Rispetto alla precedente edizione quindi, sarà Arisa l’unica grande attesa. Confermatissima è la coppia Celentano-Zerbi, mentre è piaciuta al pubblico e agli allievi anche quella formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La nuova classe di Amici, con la suddivisione degli allievi tra i vari professori, verrà svelata domenica 17 settembre su Canale 5.

L’addio e il ritorno della Pettinelli

Nel 2022, Anna Pettinelli in occasione dell’inizio del programma aveva realizzato un video sul suo profilo Instagram in cui ringraziava Maria De Filippi per l’opportunità avuta e lasciava aperte le porte per un ritorno: “Quando metti la maglia di Amici sai che sarà per sempre, io per sempre farò parte di questo sogno che inizia nuovamente oggi. In bocca al lupo ai ragazzi”.

Ora la nuova insegnante di canto torna in cattedra dove sicuramente discuterà con il suo ‘rivale’ Rudy Zerbi. Famosi sono stati i siparietti tra gli insegnati e la conduttrice non ha mai nascosto la sua antipatia verso Zerbi: “Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre, perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo diversi nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno“.