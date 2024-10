Desta attenzione e preoccupazione tra i telespettatori, la crisi di Teodora Olivia Martinez, allieva originaria della Spagna in corsa al talent show di Amici 24. Visti i risultati negativi cumulati nello studio della danza, ad un confronto con la mentore Deborah Lettieri, la spagnola minaccia in lacrime il ritiro.

Amici 24, Teodora in crisi: le immagini del duro sfogo

Come trapela dal daytime settimanale di Amici, l’allieva spagnola si scopre destabilizzata per effetto delle critiche della maestra Alessandra Celentano (che la riterrebbe un non-talento e poco femminile nella danza) e dell’ultimo posto assegnatole nella classifica degli allievi-ballerini nella puntata di domenica 27 ottobre 2024.

Teodora finisce in preda ad un attacco di panico, che intanto preoccupa i telespettatori, soprattutto i suoi fan attivi via social. La straniera, del resto, può dirsi “la prima della classe” tra gli allievi-ballerini e cantanti in corsa ad Amici di Maria De Filippi, dal punto di vista del seguito social.

Eppure, sembra perdere ogni certezza del suo potenziale, al pensiero di essere ancora oggetto di giudizio al talent show di Maria De Filippi. Questo, alla luce dei risultati raggiunti nella scuola dei talenti, che purtroppo per lei sono perlopiù negativi.

Interviene Deborah Lettieri

Prontamente, però, interviene in suo aiuto la maestra che l’ha promossa per l’accesso ad Amici. “Chi è che ti ha scelta? – conforta l’allieva dopo la puntata domenicale, Deborah Lettieri, replicando così anche alla messa in discussione di Alessandra Celentano

“ti ho scelta io e io credo in te …sfogati. La Celentano ti ha distrutta“. Con la voce tremolante la bionda spagnola ammette di sentirsi ormai a rischio eliminazione. “Ora quando ballo ho paura. Preferisco andare via ora...”, aggiunge quindi Teodora, minacciando il ritiro in preda allo sconforto.

Alessandra Celentano si ricrede su Teodora

Ma le prove per Teodora Olivia Martinez, ad Amici, non finiscono qui. La stessa maestra che l’ha più volte criticata, Alessandra Celentano, lancia una nuova sfida, aperta a tutti gli allievi ballerini nella scuola: la prova creatività. Una staffetta, che si rivela essere l’occasione di una rivalsa per la spagnola. La Celentano si mostra pronta a ricredersi in positivo su Teodora, vista la nuova prova che vede l’allieva chiamata ad esibirsi in una coreografia di sua ideazione.

“Voto 7.1… per la prima volta ho visto un po’ di espressione sentita“, sostiene sul talento di Teodora, la Celentano, che in più conferisce alla spagnola il secondo posto nella nuova classifica di fine gara-. L’atteggiamento che hai avuto mi piace”.

Nella data classifica degli allievi ballerini in corsa ad Amici 24 -che hanno scelto di prestarsi alla nuova valutazione di Alessandra Celentano– Daniele è poi terzo ed ultimo classificato. Mentre indiscussa “prima della classe” di ballo -agli occhi dell’esperta- resta la pupilla Alessia Pecchia.

E non può mancare la reazione al primo vero risultato positivo raggiunto ad Amici 24, di Teodora: “Per me la sua opinione è molto importante” , dichiara l’allieva spagnola, accennando un sorriso di esultanza all’alba della sua rinascita artistica e personale.