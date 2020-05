Come funziona Amici Speciali 2020 il nuovo talent di Maria De Filippi? Ecco svelato il meccanismo alla base del programma di Canale 5 che, grazie alla collaborazione con Tim, cercherà di fare beneficenza ed intrattenere i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset per quattro entusiasmanti puntante all’insegna del talento. Siete pronti a scoprire tutto sul nuovo spin off – se così possiamo chiamarlo – di Amici? Il talent nell’ultima stagione televisiva si è presentato sotto tre forme: la versione Vip, quella normale e poi questa.

Amici Speciali 2020: due squadre per nuove appassionanti sfide

Come funziona Amici Speciali? Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo talent di Maria De Filippi? Ebbene per prima cosa è bene sottolineare il ritorno delle Squadre. I ragazzi che partecipano saranno quindi divisi probabilmente in Bianchi e Blu. Un ritorno al passato? Forse. Come i fan ricorderanno sicuramente, infatti, l’ultima edizione del Serale di Amici ha visto tutti i vari talenti continuare a scontrarsi in diverse fasi. Erano però tutti contro tutti e soprattutto soli. Nessun coach, nessuna squadra, tutti insieme nella stessa casetta.

Prima, però, non era così. I telespettatori del talent erano abituati a vedere un Serale con lo scontro fra 2 squadre dove, comunque, alla fine dei conti, i ragazzi erano tutti contro tutti, ma nonostante tutto se la loro squadra vinceva potevano comunque tirare un sospiro di sollievo.

Da chi saranno composte le squadre? Questa è la domanda che impazza nelle ultime ore sui social fra indizi ufficiali, ipotesi dei fan e congetture varie.

Chi sono i partecipanti? I nomi sono noti già da tempo. A sfidarsi saranno: Javier, vincitore del circuito danza dell’ultima edizione del talent, Alberto Urso, vincitore di Amici della precedente edizione, Giordana Angi, arrivata seconda nello stesso anno di Alberto Urso, Gabriele Esposito, vincitore del circuito danza di Amici 2015, e Andreas Muller, vincitore del programma nel 2017. Oltre a loro anche: Umberto Gaudino, concorrente di Amici 18, Alessio Gaudino da Amici 15, Irama, Stash and The Kolors, Gaia Gozzi, Michele Bravi e Random.

Amici Speciali 2020: i grandi assenti

Altri concorrenti che il pubblico aspettava di veder in tv hanno invece spiegato sui social il motivo della loro assenza. In primis due ballerini usciti dal talent di Maria De Filippi che, causa Covid-19, non hanno potuto prendere un volo per tornare in Italia e poter presentarsi in studio per le prove e tutto il resto.

Poi? recentemente sui social ha spiegato la sua assenza anche il cantante Enrico Nigiotti. Il toscano ha specificato di essere stato chiamato, ma di aver declinato per motivi personali.

Amici Speciali: gara, giuria e radio

Cosa vedremo in tv? Ebbene i vari artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si daranno battaglia per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. Alla fine di ciascuna delle quattro serate previste verrà decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e soprattutto un vincitore assoluto della serata.

Chi giudicherà ogni esibizione? Come già vi avevamo annunciato vi saranno: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Tutti si metteranno però in gara per portare allegria e buon umore a casa.

Alcuni giudici speciali potranno però intervenire per aggiustare il giudizio: chi? Ebbene: Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

A giudicare le performance saranno infine anche grandi rappresentati delle radio più ascoltate in Italia come: Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelleti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.