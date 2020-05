Finalmente abbiamo la data d’inizio di Amici Speciali e i nomi ufficiali della giuria del talent di Maria De Filippi. Il programma sarà realizzato in collaborazione con lo sponsor Tim e accompagnato dallo slogan “Insieme per l’Italia”.

Maria De Filippi torna in prima serata su canale 5 venerdì 15 maggio 2020

Finalmente abbiamo la data di messa in onda del programma: venerdì 15 maggio 2020 e i talenti arruolati nel cast sono 12 tra ballerini e cantanti divisi in due squadre. Per quanto riguarda la danza, saliranno sul palco:

Alessio Gaudino,

Andreas Müller,

Gabriele Esposito,

Umberto Gaudino

Javier Rojas (secondo classificato nella classifica generale dell’ultima edizione e vincitore della sua categoria).

I cantanti in gara, invece, saranno

Alberto Urso,

Gaia Gozzi (la vincitrice di quest’anno),

Giordana Angi,

Irama,

The Kolors di Stash ,

, Michele Bravi

Il rapper Random.

Questi ultimi due rappresentano la vera sorpresa della trasmissione, in effetti non hanno mai partecipato al talent della De Filippi ma si sono fatti conoscere in altri contesti musicali.

Michele Bravi fu lanciato da un altro talent show, “X Factor” dove trionfò nel 2013. Random (il cui vero nome è Emanuele Caso), invece, si avvicinò ad “Amici” nel 2016: partecipò ai provini ma venne poi bocciato. Ora ritorna forte degli oltre 60 milioni di ascolti su Spotify del suo brano “Chiasso”.

Amici Speciali: la giuria, i nomi

La giuria sarà composta dall’etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato, la straordinaria attrice di cinema e tv Sabrina Ferilli, lo showman attore e conduttore tv Giorgio Panariello, il mattatore televisivo attore e conduttore radio fonico Gerry Scotti.

