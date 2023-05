Gli allievi della Scuola di Amici 22 parteciperanno al Rock di Roma il prossimo 11 giugno 2023. Il Festival, uno dei più importanti di musica che si svolge nella capitale nei mesi estivi, vedrà l’esibizione dei cantanti che hanno partecipato a questa edizione del talent show. Vediamo insieme cosa è il Rock di Roma e come acquistare il biglietto del concerto esclusivo.

I ragazzi di Amici al Rock in Roma

Nel daytime del 27 aprile, è andata in onda su Canale 5 una puntata nella quale è stata annunciata la partecipazione dei cantanti di Amici 22 al Rock in Roma. La data scelta è quella dell’11 giugno all’Ippodromo delle Capannelle. Per partecipare basterà acquistare Full Out, il cd con gli inediti dei cantanti di Amici. Come spiegato dalla pagina social del talent, i dettagli dell’evento non sono ancora noti e verranno comunicati nelle prossime settimane:

“L’11 GIUGNO i ragazzi di Amici 22 ti aspettano al “Rock in Roma” per un CONCERTO DAVVERO ESCLUSIVO! Per partecipare acquista la compilation “Full out” su Amazon o Music First, segui i nostri profili e il sito di wittytv.it per scoprire come aderire all’evento!“.

La compilation costa circa 17 euro ed è possibile acquistarla usufruendo del Bonus Cultura. Al suo interno sono contenuti 17 brani tra cui: Baciami e ballami e Universale di Aaron; Se mi guardi così e Supereroi di Cricca; 26 Modi e Meno Sola di Federica Andreani; NDG – Perdonami e Fuori; Niveo – Sui sedili della metro e Scarabocchi; Piccolo G – Acquario e Più mia; Tommy Dali – Finisce bene e Male; Wax – Ballerine e guantoni e Turista per sempre; Voglia di vivere di Angelina Mango.

La storia del Festival

Il Festival nasce a Roma nel giugno del 2009 e nel corso degli anni ha visto esibirsi diversi cantanti del panorama rock italiano e internazionale. Come si può leggere sul sito dell’evento, sono circa 2 milioni e mezzo gli spettatori che hanno partecipato alla rassegna nelle 12 precedenti edizioni. Numerose sono state le presenze ai concerti-evento dei Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour, Roger Waters e Maneskin al Circo Massimo. L’edizione 2022 per esempio si è tenuta dal 10 giugno al 30 luglio con 39 concerti.