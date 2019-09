Platinette polemica ad Amici Celebrities con Emanuele Filiberto di Savoia. Il principe canta “L’Italiano” di Toto Cutugno, ma la giurata storce il muso. “Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia (…) La polemica scatta da sola” le parole di Mauro Coruzzi in tv. “Siamo qui per divertirci, non per polemizzare” la replica del “vip”, concorrente del programma di prima serata di Canale 5. Ecco il video Witty tv con l’intera esibizione di sabato 28 settembre 2019 e i relativi commenti dalla seconda puntata.