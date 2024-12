Stop alla programmazione di Amici e Uomini e Donne. Domenica 22 dicembre 2024 è andata in onda la consueta puntata pomeridiana del talent condotto da Maria De Filippi ma il giorno dopo, lunedì 23 dicembre, né il dating dei sentimenti né Amici andranno in onda. Vediamo insieme quando ritorneranno in programmazione.

Amici, quando non va in onda: stop durante le feste

Domenica 22 dicembre è andata in onda con l’ultima puntata di quest’anno di Amici. Il talent di Maria De Filippi ha visto come ospiti i Negramaro mentre giudici delle gare saranno Eleonora Abbagnato (per il ballo); e un trio composto da Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci (per il canto). A essere eliminata, tra le lacrime dei ragazzi, è stata Teodora.

Il giorno dopo, lunedì 23 dicembre, Amici non andrà in onda. Come ogni anno, sia il talent che Uomini e Donne non verranno trasmessi durante le feste natalizie e a Capodanno. Salta quindi anche la puntata di Amici prevista per domenica 29 dicembre e quella di domenica 5 gennaio 2025. Nell’ultima puntata del daytime di venerdì 20 dicembre, abbiamo visto gli allievi scambiarsi i regali e le lettere di Natale. Per sapere cosa succederà alle sfide dei cantanti e ballerini, bisognerà attenere il nuovo anno. La data di messa in onda della prima puntata è infatti prevista per martedì 7 gennaio 2025.

Stop a Uomini e Donne, quando torna in onda

Stesso destino per Uomini e Donne. Il dating dei sentimenti tornerà in onda da martedì 7 gennaio 2025 e solo allora vedremo la scelta di Michele. Il tronista infatti, secondo le anticipazioni che girano sui social, sarebbe stato allontanato dal programma perché frequentava in segreto un’altra ragazza. Mentre Martina è sempre più indecisa tra Ciro e Gianmarco: dopo aver baciato quest’ultimo in camerino, è corsa dal napoletano che aveva abbandonato lo studio.

Al posto del dating dei sentimenti, Mediaset manderà in onda alcuni film e serie dedicate al Natale.