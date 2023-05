Cosa sta succedendo nella scuola di Amici di Maria De Filippi? La registrazione della Semifinale è stata annullata? Ecco le ultime notizie che circolano in rete e le prime ipotesi. Per sapere chi si giocherà la Finale, o meglio la vittoria del talent dovremo attendere ancora un po’.

Amici di Maria De Filippi: annullata la registrazione di giovedì?

La voce ha iniziato a circolare nel pomeriggio di oggi. La registrazione di Amici di Maria De Filippi di giovedì 4 maggio 2023 è stata annullata. Gli organizzatori dei vari bus, coloro che portano l’amatissimo pubblico urlante in studio, hanno sospeso tutte le corse fino a data da destinarsi. Il condizionale sarebbe però d’obbligo perché nessuna voce ufficiale è ancora giunta dalla produzione di Amici 22.

Niente registrazione della Semifinale dunque? Per ora pare che non vi sia alcuna possibilità di sapere chi saranno i finalisti che si giocheranno settimana prossima la vittoria del talent di Canale 5. Pare che sia tutto congelato. Fino a quando? Ancora non si sa.

Il motivo? Si vocifera che la colpa dell’annullamento possa essere fatta risalire al Covid. A quanto pare sarebbero stati contagiati alcuni ragazzi della scuola e alcuni addetti ai lavori. Il numero preciso? Sui social si parla di 4 concorrenti e diversi tecnici, ma si tratta di cifre da prendere con le pinze perché nessuna notizia è stata verificata o confermata ufficialmente.

Secondo questa giornalista i numeri salgono: 4 ragazzi e 10 tecnici hanno il covid.#Amici22 pic.twitter.com/xZk7l1AtQp — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Già settimana scorsa, dopo la registrazione di giovedì 27 aprile, grazie a Dandalo e altri siti si era ipotizzato lo stop del talent condotto da Maria De Filippi. Pur assicurando la messa in onda della puntata di sabato 29 aprile, perché già registrata nella sua interezza, si prospettava uno possibile slittamento in avanti delle ultime due puntate. A quanto pare così sarà.

Queste sono le voci che circolano. Fanpage ha contattato direttamente Fascino che ha risposto che non si sanno i tempi di recupero. La registrazione potrebbe slittare in avanti e così anche la Finale. La data? Tutto ancora da decidere. Dipende infatti dai vari eventi.

Cricca annulla il suo evento: una ulteriore conferma?

Perfino Cricca, ultimo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha annullato gli impegni presi. “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità. Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto“. Queste le parole del cantante romagnolo in un video.

Anche Cricca non sta tanto bene, la conferma arriva da questo video.#Amici22 pic.twitter.com/KtPBV29Sgu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Le ipotesi sulla Semifinale e la Finale di Amici 22: le voci sul web

Cosa si dice in internet in attesa di voci ufficiali? Le ipotesi sono tante. In molti si sono lanciati a fare i conti calcolando quarantena, tempo tra un tampone e l’altro e incrociando diverse variabili. Tra le ipotesi più accreditate si pensa che: