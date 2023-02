Cambio di programmazione a Mediaset dopo la morte di Costanzo. Amici di Maria De Filippi oggi, 26 febbraio 2023, non va in onda. Così come ieri sera, sabato 25 febbraio, non è andato in onda C’è Posta per te e come venerdì è saltato perfino Uomini e Donne in segno di lutto e di rispetto, anche il talent di Canale 5 viene spostato.

Amici di Maria De Filippi non va in onda: cosa verrà trasmesso?

Amici di Maria De Filippi non va in onda oggi. Mediaset, appresa la notizia della morte di Maurizio Costanzo, in segno di rispetto e in lutto, ha apportato al palinsesto numerosi cambi di programmazione. Al posto del talent di Canale 5 verranno programmate le solite soap opera e poi, a partire dalle 16.30, prenderà il via lo Speciale di Verissimo su Maurizio Costanzo. I telespettatori dell’ammiraglia Mediaset, dalle 14 in poi, potranno vedere nuovi episodi di Beautiful e di Terra Amara.

Le anticipazioni di Amici 22: 2 eliminazioni e nuove maglie per il Serale

Nella puntata di Amici 22 registrata giovedì 23 febbraio 2023 negli studi Elios vi sono stati diversi colpi di scena. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima con le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi due ragazzi della scuola sono stati eliminati ad un passo dal Serale. Alessandra Celentano ha scelto di rimandare a casa Paky, Rudy Zerbi, invece, ha salutato Mezkal dandogli però l’opportunità di tornare a fare i casting per l’anno prossimo.

Altri allievi, dopo, Ramon, Isobel, Maddalena, Angelina e Gianmarco hanno ottenuto, invece, l’ambitissima maglia d’oro. Quali? I cantanti: Federica e Wax, allievi di Arisa. Oltre a loro anche i ballerini: Samu, Alessio e Mattia.

Numerose le liti tra i prof. Alessandra e Rudy hanno lanciato frecciatine ai colleghi, colpevoli, a loro dire, di non assumersi le loro responsabilità. Quando vedremo andare in onda questa puntata? Ancora non è dato saperlo. Lunedì molto probabilmente salterà anche il day time perché dalle 15.00 verranno trasmessi in diretta i funerali di Costanzo.