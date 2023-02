E’ di nuovo il momento di parlare di Amici di Maria De Filippi per le anticipazioni della puntata del 26 febbraio 2023. Volete sapere tutte le news su: ospiti, sfide ed eventuali eliminazioni? Ecco gli spoiler sulla puntata in onda domenica pomeriggio dalle 14.00 circa, su Canale 5, che possiamo raccontarvi grazie alla nostra collaborazione con Amici News. Si tratta di una puntata importante perché, a quanto pare, sarà la penultima in onda prima dell’inizio del Serale. Ci attendiamo dunque l’assegnazione di maglie dorate ai diversi talenti della scuola. Sarà davvero così? Ecco gli spoiler

Amici di Maria De Filippi: ospiti 26 febbraio

La prima curiosità su Amici di Maria De Filippi? Conoscere gli ospiti in puntata potrebbe infatti aiutare anche a capire se qualcuno di loro potrà prendere parte al Serale. Nelle ultime puntate sono giunti diversi artisti di fama nazionale e internazionale. Diversi giudici hanno giudicato gli allievi della scuola di Amici 22 come è accaduto, ad esempio, proprio domenica scorsa con la presenza di: Mr. Rain, Sangiovanni e Vessicchio. Per questa domenica Maria De Filippi chiamerà in studio altri artisti provenienti da Sanremo 2023? Molti attendono con ansia il ritorno a casa di LDA, ovvero Luigi D’Alessio, altri desidererebbero vedere invece il ritorno di Elodie o quello di Giorgia. La cantante è stata ospite varie volte negli scorsi mesi e grazie alla presenza di Emanuel Lo, prof di ballo della scuola, potrebbe presentare al pubblico di Mediaset la canzone portata sul palco dell’Ariston. Chi avrà quindi invitato Maria De Filippi?

Gara canto: la classifica e le news

Solo una cantante, ad oggi, ha avuto la maglia del Serale. Ad assegnarla è stata Lorella Cuccarini e a meritarsela, invece, la bravissima Angelina. I prof di canto, però, sollecitati da Maria De Filippi, devono iniziare a formare le squadre e a decidere quali talenti far passare allo step successivo e quali mandare a casa. La gara canto permetterà di assegnare qualche ambitissima maglia? Cosa dice la classifica? Quali sono state le esibizioni dei ragazzi?

Gara ballo: tutte le indiscrezioni

Settimana turbolenta per i ballerini rimasti senza maglia. Mentre Isobel, Ramon, Maddalena e Gianmarco stanno già lavorando in preparazione del Serale, gli altri devono fare i conti con i giudizi dei professori e nuove sfide. Come è andata la gara odierna? Cosa è emerso in puntata?