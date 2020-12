Nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” sono tornate le radio. Nella puntata di sabato 19 dicembre i ragazzi di Amici si sono esibiti cantando i loro inediti e a giudicare le loro performance era presente in studio Federica Gentile, speaker radiofonica per RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta.

Amici, l’opinione di Federica Gentile sugli inediti

Sul palco arriva per primo Deddy che si esibisce con “Il cielo contromano”. La Gentile sottolinea la freschezza del brano che però a suo avviso non è ancora adatto ad essere trasmesso in radio. Deddy lascia poi spazio ad Esa con “Nato due volte”. Un brano intenso che colpisce Federica che chiede all’artista lumi sul brano e sulle diverse versioni da lui proposte. “Nato due volte è proprio un racconto, è una mia biografia, parla della mia prima parte di vita. Questa nuova versione però ha una maturità diversa e dà al pubblico”, racconta Esa.

Federica è certa del suo giudizio: “Io penso che tu stia andando in una direzione che andrà a mettere a fuoco ulteriormente chi sei come uomo e come artista. La strada è davvero luminosa.” Per Esa c’è dunque la possibilità di essere trasmesso presto nelle radio. Nel pomeriggio di Amici si esibisce anche Raffaele con “Senza Love”. “Bravo Raffaele, rende molto anche come esibizione. Per il momento ti dico aspettiamo per la radio, tira fuori qualcosa che sia però il tuo tratto distintivo. Lì hai vinto.”, ha sottolineato la Gentile. Rudy Zerby la pensa allo stesso modo e rimarca il concetto per ben due volte. In modo chiaro fa capire l’importanza di quel consiglio Gentile.