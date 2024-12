Abbiamo nuove news per gli appassionati di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni riguardano in primis lo showcase di Enel condotto da Elena D’Amario e poi parte del day time di Amici 24 condotto da Giulia Stabile. Cosa vedremo prossimamente? Ebbene ecco tutti gli spoiler sulle esibizioni dei ragazzi coinvolti. Si tratta di day time separati che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Amici 24, lo speciale di Enel: conduce Elena D’Amario

Nello speciale showcase di Enel di Amici 24 a condurre è stata Elena D’Amario. La registrazione, avvenuta oggi, sabato 14 dicembre 2024 negli studi Elios di Roma ha visto esibirsi:

Luk3,

Daniele

Antonia

Cosa è successo e come funziona lo showcase? Nella sostanza ogni volta c’è un pannello di tre esperti che scelgono tre ragazzi in base ai principi che stanno a cuore ad Enel ovvero: giustizia, fiducia, innovazione e creatività. I talenti scelti possono esibirsi con il pubblico facendo tre esibizioni a testa. Così è successo a Luk3, a Daniele e Antonia.

Nel primo giro: Antonia ha cantato: “People help the people”. Daniele ha ballato sulle note di “Parlami” di Fasma. Luk3 ha cantato “Mery”. La seconda esibizione: Antonia canta una canzone in inglese dal titolo Rescue me. Daniele balla sulle note di una canzone dei Coldplay ovvero Feels like im falling in love. Luk3 canta In equilibrio.

La terza esibizione? Antonia ha cantato il suo inedito dal titolo Giganti. Daniele una canzone con un cappello in testa ovvero Born with a broken heart. Luk3 ha cantato il suo inedito dal titolo: Parigi in motorino. Tutto il pubblico si è alzato in piedi a cantare insieme a lui.

Gara improvvisazione con ospite Garrison

Successivamente è stata registrata una gara speciale per i ballerini che andrà in onda in un day time diverso. A sfidarsi nell’improvvisazione sono stati: Alessio, Francesca e Chiara. Il compito? Dovevano coinvolgere il pubblico. A quanto pare ha vinto Alessio.

Questa parte di registrazione è stata condotta da Giulia Stabile e ha visto come giudice Garrison Rochelle.

Come succede sempre in questi casi ogni professore ha scelto il suo allievo. I ragazzi si sono sfidati poi nel coinvolgere il pubblico improvvisando su una musica. Hanno bendato Alessio e Francesca e pertanto la prima ad esibirsi, a rompere il ghiaccio è stata Chiara. Quando è toccato a lei, invece, Francesca ha coinvolto anche Garrison e Giulia e ha portato il coreografo a ballare per cinque secondi al centro del palco.

Cosa hanno ballato e quali sono stati i giudizi del coreografo?

Chiara . Ha incitato il pubblico e poi è salita sulle scale e ha fatto un salto dal terzo gradino e Garrison ha sottolineato che ha rischiato di farsi male. Garrison le dice che ha fatto un esibizione semplice e poco coerente. Il maestro aggiunge oltretutto che ha inserito un jetè di classico che non c’entrava nulla.

. Ha incitato il pubblico e poi è salita sulle scale e ha fatto un salto dal terzo gradino e Garrison ha sottolineato che ha rischiato di farsi male. Garrison le dice che ha fatto un esibizione semplice e poco coerente. Il maestro aggiunge oltretutto che ha inserito un jetè di classico che non c’entrava nulla. Alessio ha ballato sulle note di Rather be. E’ andato più volte in mezzo al pubblico e si è super scatenato. Garrison lo preferisce perché durante l’esibizione ha mantenuto sempre il suo stile.

ha ballato sulle note di Rather be. E’ andato più volte in mezzo al pubblico e si è super scatenato. Garrison lo preferisce perché durante l’esibizione ha mantenuto sempre il suo stile. Francesca ha ballato Don’t stop me now e oltre a coinvolgere il pubblico ha coinvolto anche Garrison e Giulia Stabile.

Prima del verdetto di Garrison, Giulia ha chiesto al pubblico di applaudire più o meno forte in base al nome del ragazzo che gli era piaciuto di più e ha vinto per Alessio anche in questo caso.

Piccolo gossip? E’ stato raccontato che Garrison dorme con un pigiama a forma di piadina e il vicino di casa, un bambino, lo chiama Mr. Piadina.