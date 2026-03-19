E’ arrivata la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 21 marzo 2026 la seconda fase del talent di Canale 5 prende ufficialmente il via. Lo studio è pronto, le squadre create, i professori accoppiati e i giudici stabiliti. Cosa accadrà? Quali saranno gli ospiti convocati per la prestigiosa prima serata? Quali talenti finiranno al ballottaggio e chi verrà eliminato? Ecco tutti gli spoiler e il racconto di cosa vedremo andare in onda nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione odierna.

Serale Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della prima puntata di sabato 21 marzo 2026

Quattro giudici, sei professori e diversi talenti in gara. La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è pronta ai ranghi di partenza. Cosa accadrà, ma soprattutto quali saranno gli ospiti voluti dalla padrona di casa per l’occasione? C’è chi desidera veder tornare sul palco comici del calibro di: Geppi Cucciari, Alessandro Siani, Pio e Amedeo o Virginia Raffaele. C’è invece chi sogna di veder esibire alcuni ex protagonisti o vincitori del talent come: Irama, Emma, Alessandra Amoroso, Gaia, Annalisa e molti altri.

Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Ruolo Speciale: Alessandro Cattelan (ruolo da svelare).

Ospiti musicali: Annalisa che presenta in anteprima il suo nuovo brano “Canzone Estiva”.

Ospiti comici: Pio e Amedeo.

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Le squadre del Serale di Amici 25

Quali sono le squadre del Serale di Amici 25 e come sono stati abbinati i professori? Nella squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano vi sono: Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto mentre Emiliano, Nicola e Antonio per il ballo. Nella squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli vi sono: Gard, Opi e Valentina per il canto e Kiara e Alessio per il ballo. Nell’ultima squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini vi sono: Michele, Angie e Lorenzo per il canto ed Alex e Simone per il ballo.

Serale Amici di Maria De Filippi: la prima manche

Cosa accadrà nella prima manche del Serale di Amici di Maria De Filippi? Chi si sfiderà? Tre squadre agguerrite sono pronte a dare il meglio sia nelle prove di ballo che in quelle di canto.

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