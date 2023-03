Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le ultime anticipazioni della prima puntata del Serale in onda sabato 18 marzo 2023 su Canale 5? Quali saranno gli ospiti e quali gli eliminazioni? Ecco tutti gli spoiler dall’ultima registrazione grazie alle talpe di Amici News e alla nostra collaborazione. Ecco cosa vedremo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset tra sfide i battibecchi.

Amici di Maria De Filippi: le squadre e il meccanismo del Serale

Tre squadre, due professori per ogni squadra e 15 talenti pronti a dare il massimo e a farsi conoscere dal grande pubblico. A bordo pista? Tre nuovi giudici, ovvero: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Domenica scorsa, 12 marzo, abbiamo assistito al passaggio al Serale dei vari talenti. Nel day time, invece, alla formazione delle squadre e alle prime strategie.

Abbiamo oltretutto appreso che nella prima puntata vi saranno ben due eliminazioni e che lo show proseguirà con lo stesso sistema dell’anno scorso. Vi saranno tre manche. Nella prima si sfideranno due quadre. La vincente sceglierà poi chi sfidare nuovamente nella seconda manche e chi trionferà dopo questo secondo duello sceglierà chi sfidare per l’ultima battaglia della serata. Alla fine di ogni sfida verranno scelti dei ragazzi da eliminare o solamente provvisoriamente o definitivamente. In fin dei conti solo uno potrà vincere Amici 22.

Amici 22 prima puntata Serale: quali ospiti approderanno in studio

Dopo Sanremo 2023 non sono tornati ‘a casa’ né LDA, né Elodie. In molti si aspettano di vederli come ospiti nella prima puntata del Serale. Sarà davvero così? Chi ha convocato in studio Maria De Filippi per il nuovo debutto?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++