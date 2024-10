E’ passata già una settimana e siamo qui per parlare di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni sulla seconda puntata del talent, che andrà in onda domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5 a partire dalle 14.00 circa, ci svelano numerose novità. Chi saranno gli ospiti in studio? Cosa accadrà nella prima sfida tra i nuovi talenti del programma? Quali cantanti e quali ballerini dovremo tener d’occhio? Ebbene durante il day time di questa settimana abbiamo già potuto capire che la nuova maestra di danza è particolarmente severa e intransigente, ma anche che molti ragazzi ci riserveranno belle sorprese. Ecco tutti i nuovi spoiler.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della seconda puntata

Nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi, per la formazione della classe, abbiamo visto approdare in studio: Cristiano Malgioglio, Francesca Fagnani, Marco Bocci, Ilenia Pastorelli, ma anche Angelina Mango e Olly oltre a Sarah Toscano. Questa settimana vedremo fare ingresso in studio altri ex allievi? In molti sperano di sì. In fin dei conti Emma Marrone ha appena lanciato nuovi brani, sta iniziando a girare l’Italia per presentare con l’instore tour il secondo capitolo del suo ultimo disco. Di solito l’ex allieva – ora cantante di successo – torna sempre molto volentieri dove tutto ha avuto inizio. C’è chi si aspetta di vedere Gerry Scotti, che deve lanciare Io canto Generation, ma anche altri personaggi famosi del panorama musicale italiano in qualità di giudici di canto.

Quali ospiti sono approdati in studio per la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi?

ospite musicale :

: ospite nelle vesti di giudice:

Amici 24: classifica canto

Come è andata la prima prova dei cantanti di Amici 24? Cosa hanno cantato e quali voti hanno preso? Ecco la classifica con le varie esibizioni e alcuni giudizi ricevuti dopo l’esibizione.

La classifica di ballo: ecco cosa è accaduto

Come sono andati gli 8 ballerini voluti dai prof di ballo?

