Le talpe di Amici News sono pronti per nuovi spoiler. Cosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo anticipazioni per il Serale di sabato 27 aprile 2024 in onda in prima serata su Canale 5? Quali sono gli ospiti, quali i talenti al ballottaggio? La Finale si avvicina a passi da gigante. I ragazzi nella casetta iniziano a sentire la tensione che sale. Ormai le squadre, decimate, stringono i denti per le ultime sfide. Ecco pertanto tutte le news dalla registrazione avvenuta oggi, 25 Aprile, anche se si tratta di un giorno di festa.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi approderà in studio?

Grandi artisti e grandi comici. Maria De Filippi ha scelto sempre attentamente gli ospiti per le varie puntate del Serale che sono già andate in onda. Chi vi sarà sabato 27 aprile 2024? Quali ospiti sono stati convocati per la nuova puntata del talent di Canale 5? Tra i telespettatori c’è chi vorrebbe vedere i volti più famosi del talent come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama, Annalisa ed Elodie. D’altra parte c’è chi spera di poter assistere anche a performance di artisti internazionali. Questa settimana, però, Maria De Filippi ha convocato ad Amici 23?

ospite musicale

ospite comico

giudici: Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi

Amici di Maria De Filippi: le squadre e i concorrenti rimasti in gara

Puntata dopo puntata, eliminazione dopo eliminazione, a rimanere in gara sono vi sono:

Zerbi-Cele: Dustin, Marisol, Holden e Petit

CuccaLo: Sofia, Mida e Sarah

Pettinelli-Todaro: Martina

La prima manche di Amici 23: cosa è accaduto?

Cosa è accaduto nella prima manche della nuova puntata di Amici 23 secondo gli spoiler delle talpe di Amici News? Dopo l’ingresso in studio dei giudici a sfidarsi sono stati:

