Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata di domenica 26 novembre 2023? Cosa succederà nel talent di Canale 5? Ecco, dopo la registrazione odierna avvenuta negli studi Elios di Roma, cosa ci hanno svelato le talpe di Amici News. Abbiamo in esclusiva spoiler su ospiti, prove, sfide, liti e gossip emersi durante la puntata. Siete curiosi? Scopriamoli insieme!

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti del 26 novembre

Chi saranno, questa settimana, per Amici di Maria De Filippi, gli ospiti convocati in studio dalla presentatrice del talent più amato di Canale 5? Chi vestirà i panni di giudice delle varie gare di canto o di ballo? Chi giudicherà le sfide? Chi invece dovrà controllare le prove extra che permettono ai ragazzi di vincere qualcosa di importante per la loro carriera? Chi avrà il compito di intrattenere, infine, il pubblico televisivo? Nelle scorse settimane abbiamo visto approdare in studio diversi volti noti del programma. Irama, Annalisa, Emma Marrone, Alex Wyse, Giordana Angi e per finire anche Wax che ha presentato il suo ultimo brano dal titolo After. Questa settimana?

ospite musicale:

giudice gara:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23 gara canto: la classifica e le canzoni eseguite

Dopo una settimana particolarmente travagliata, soprattutto per diversi cantanti della scuola di Amici 23, la gara canto è una delle più attese. Chi risulterà essere al primo posto?

La classifica della gara ballo: chi è il migliore?

Cosa è successo per il ballo? Chi è stato il migliore dei ballerini e quali sono stati i giudizi?

Compiti assegnati dai prof: promossi e bocciati

Come ogni settimana agli allievi della scuola di Maria De Filippi sono stati assegnati dei compiti ad hoc per spingerli oltre i loro limiti. Nicholas si è ritrovato a dover preparare l’ennesimo compito assegnatoli dalla Celentano per mettere in gioco tutta la sua sensualità, senza mai essere volgare. Sarà chiamato a mostrare la coreografia? Ecco come sono andate le cose e chi ha dovuto salire sul palco e dar prova delle proprie abilità.