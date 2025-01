Terza puntata in onda in questo 2025. Cosa vedremo ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per domenica 26 gennaio 2025? Ecco tutte gli spoiler che possiamo fornirvi sulla puntata del talent Mediaset in onda domenica, su Canale 5, a partire dalle 14.00 dopo la registrazione odierna avvenuta negli studi Elios. La tensione inizia a farsi sentire. Il Serale si avvicina. Ci sono però anche numerose sfide sia per cantanti che per ballerini. I primi, ad esempio, sono in fibrillazione per l’andamento dei loro singoli nelle classifiche musicali.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: i nomi dei presenti

Quali personaggi famosi prenderanno parte alla puntata di Amici di Maria De Filippi come ospiti? Sono già approdati in studio numerosi Vip. Solo settimana scorsa vi erano Alda e Alessandro Cattelan. Chi altri arriverà? I fan attendono con ansia il ritorno di molti ex allievi: Mida, Holden, Wax, Tommy Dali, Giordana Angi e molti altri. Poi ci sono i grandi amici di Maria De Filippi come: Giorgia ed Achille Lauro, impegnati però a Sanremo 2025, e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Chi vi sarà in puntata? Ecco tutti i protagonisti:

ospiti musicali:Banji e Fede

giudici delle gare: Fred De Palma ed Enrico Nigiotti gudici della cara canto,

Infortunio per un ballerino

Alessio deve abbandonare e tornerà il prossimo anno per un infortunio. Deve operarsi più 7 settimane di fermo prima di riappoggiare il piede.

Amici 24, sfide: tutti i verdetti

Grande attesa per le sfide di: Dandy e Deddè. Come sono andate?

Dedde e Dandy vincono la sfid a! Non le vedremo in puntata domenica, ma nel day time in onda da lunedì.

a! Non le vedremo in puntata domenica, ma nel day time in onda da lunedì. Sfida prossima settimana Giorgia e Niccolò

La classifica della gara canto

Come è andata questa settimana la gara canto? Da un piccolo spoiler trapelato in un day time e che non è sfuggito alle nostre talpe, pare che in puntata vi saranno le seguenti esibizioni: TrigNO canterà Superclassico, Senza Cri canterà I migliori anni, Vybes canterà Per te fumo ancora, Deddè canterà We don’t talk, Nicolò canterà Apriti cuore, Antonia canterà Le ore piccole e Mollenbeck canterà Hey Jude mentre Jacopo Sol canterà Hotel California e Chiamamifaro invece Don’t be so shy. Sarà davvero così?

Antonia

Jacopo sol

Chiamami faro

Trigno

Senza cri

Luk3

a parimerito Vybes e Nicolò

Mollenbeck

con il -1 ultimo é Niccolò

La gara ballo

Come sono andati i ballerini? Ecco la classifica:

Chiara

Daniele

Alessia

Francesca

Antonio

Giorgia

Francesca: maglia sospesa

