Ultima registrazione del 2024 di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni dell’ultima puntata in onda domenica 22 dicembre 2024 sono davvero ricche di dettagli e colpi di scena. Come sono andate le sfide dei ragazzi? Tanti avevano la maglietta rossa dopo il provvedimento disciplinare preso a causa della situazione in cui riversava la casetta. Tanti fan sono quindi in trepidante attesa di sapere cosa è successo. Chi è rimasto nella scuola e chi ha dovuto abbandonare. Ecco i nostri consueti spoiler per l’ultima puntata del 2024. La trasmissione riprenderà poi dopo le festività natalizie.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti

Chi approderà ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti? C’è chi attende ancora l’arrivo di Marco Mengoni, dopo lo spoiler del nuovo singolo, chi vorrebbe vedere Achille Lauro – ora libero da X Factor e in attesa di volare a Sanremo -, oltre a: NDG, Mida, Tommy Dali. Tutti ex allievi usciti con nuovi singoli. Alla lista si potrebbero aggiungere Tancredi e Mew, reduci dall’esperienza a Sanremo Giovani. Poi? Alessandra Amoroso potrebbe tornare a presentare il nuovo singolo: “Rimani, rimani, rimani“. Potrebbero però arrivare, per i saluti di Natale, anche: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e molti altri. Chi vi sarà?

Basta supposizioni. Domenica 22 dicembre ad Amici 24 vi saranno:

ospiti musicali: Negramaro che cantano nuovo brano dal titolo Marziani presente nell’album Free Love. Poi cantano un pezzettino con il pubblico a cappella di un loro grande successo ovvero Estate.

che cantano nuovo brano dal titolo Marziani presente nell’album Free Love. Poi cantano un pezzettino con il pubblico a cappella di un loro grande successo ovvero Estate. giudici delle gare: Eleonora Abbagnato (gara ballo); Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci (gara canto)

(gara ballo); (gara canto) giudici delle sfide: Marcello Sacchetta, Federica Camba, Carla Armogida, Andrea Alemanno, Maura Paparo

Amici 24, sfide: i verdetti per tutti i ragazzi

Erano in ballo tante sfide per l’ultima puntata di Amici 24 di quest’anno. Cosa è accaduto? Cerchiamo di capire però qualcosa di più. Teodora aveva una sfida ancora in sospeso da settimane e settimana per essere arrivata ultima in classifica. Come lei anche: Chiamamifaro e Alessio dovevano affrontare la sfida per essere arrivati ultimi, nelle rispettive classifiche, settimana scorsa. Di chi stiamo parlando? Di: Vybes, TrigNo, Nicolò, Ilan e Chiamamifaro.

TrigNO, Nicolò e Ilan non hanno fatto la sfida

Teodora ha fatto la sfida e ha vinto. Emanuel Lo l’ha poi messa di nuovo in sfida, ma immediata, e ha perso . La ballerina è stata pertanto eliminata. A suo posto è entrata Giorgia. A giudicare la sfida? Marcello Sacchetta.

. La ballerina è stata pertanto eliminata. A suo posto è entrata Giorgia. A giudicare la sfida? Marcello Sacchetta. Vybes, Alessio e Antonia hanno vinto la sfida. Vybes e Alessio sono i primi due ad andare in sfida ad inizio puntata. Entrambi vincono subito .

. Chiamamifaro ha fatto la sfida, ha cantato il suo inedito e ha vinto.

ultimi nelle gare canto e ballo? Mollenbeck e Dandy

Nel dettaglio:

sfida Vybes . Il cantante di Rudy Zerbi si sfida con un certo Drew Babies (perdonateci se il nome non è corretto). Vybes canta: Le ragazze di Carbone. Lo sfidante canta: Empire state of mind. La giudice fa vincere Vybes per il suo ottimo approccio con il pubblico e la sua scrittura, apprezzando molto le barre inserite nel testo. Lo sfidante viene sgridato per l’inglese e le imprecisioni.

. Il cantante di Rudy Zerbi si sfida con un certo Drew Babies (perdonateci se il nome non è corretto). Vybes canta: Le ragazze di Carbone. Lo sfidante canta: Empire state of mind. La giudice fa vincere Vybes per il suo ottimo approccio con il pubblico e la sua scrittura, apprezzando molto le barre inserite nel testo. Lo sfidante viene sgridato per l’inglese e le imprecisioni. sfida Alessio . Si scontra con Nicolò. Entrambi ballano hip hop. Giudica Andrea Alemanno. Il giudice dice ad entrambi che avevano una bella energia. Alessio deve stare attento all’espressività perché ne ha tanta e ha una bella qualità di movimento, ma ogni tanto si perde. Lo sfidante non era invece abbastanza espressivo e ha avuto alcune imprecisioni.

. Si scontra con Nicolò. Entrambi ballano hip hop. Giudica Andrea Alemanno. Il giudice dice ad entrambi che avevano una bella energia. Alessio deve stare attento all’espressività perché ne ha tanta e ha una bella qualità di movimento, ma ogni tanto si perde. Lo sfidante non era invece abbastanza espressivo e ha avuto alcune imprecisioni. sfida Antonia . La sfida è contro Arianna. A giudicare un certo Riccardo, talent scout per Sony. Si sono sfidate entrambe con il proprio inedito. La sfidante ha cantato Sveglia ad aspettarti accompagnandosi con il pianoforte. Secondo il giudice la sfidante ha fatto una doppia performance, precisa tecnicamente, ma forse meno dentro al pezzo rispetto ad Antonia che ha trasmesso di più.

. La sfida è contro Arianna. A giudicare un certo Riccardo, talent scout per Sony. Si sono sfidate entrambe con il proprio inedito. La sfidante ha cantato Sveglia ad aspettarti accompagnandosi con il pianoforte. Secondo il giudice la sfidante ha fatto una doppia performance, precisa tecnicamente, ma forse meno dentro al pezzo rispetto ad Antonia che ha trasmesso di più. sfida Chiamamifaro . La cantante duella con Denise. A giudicare: Federica Camba. Denise canta Blu. Chiamamifato canta il suo inedito. La giudice dice che nessuna delle due l’ha colpita particolarmente. Pensa però di far continuare il percorso ad Angelica. Nonostante ciò segnala ai prof Denise dicendo di continuare a tenerla d’occhio perché brava.

. La cantante duella con Denise. A giudicare: Federica Camba. Denise canta Blu. Chiamamifato canta il suo inedito. La giudice dice che nessuna delle due l’ha colpita particolarmente. Pensa però di far continuare il percorso ad Angelica. Nonostante ciò segnala ai prof Denise dicendo di continuare a tenerla d’occhio perché brava. sfida Teodora. Giudica Maura Paparo. Vince la ballerina spagnola. La sfidante si chiama Maria Sole e balla A palè. Teodora balla: I just wanna make love to you. Maura dice che la sfidante ha un movimento interessante e lo ha usato anche per raccontare. Teodora è stata bravissima tecnicamente, aveva tutto al posto giusto, ma non le ha fatto dire WOW

Però lei pensando di fare un lavoro l’ha scelta perché le darebbe più sicurezza.

La sfida immediata: Teodora perde contro Giorgia

Dopo aver vinto la sua sfida. Emanuel Lo ha messo Teodora in sfida immediata. La ballerina si è scontrata contro Giorgia. Hanno fatto due pezzi a testa. Teodora balla per prima: Zoom Zoom e poi River con Umberto. Appena visto Marcello, Teodora voleva ballare subito River, ma Sacchetta gli ha chiesto di danzare prima l’altro.

Teodora ha detto alla fine che era molto dispiaciuta e saluta con: Los ultimos seran Los primeros. Deborah non dice nulla, ma piange. La Celentano le dice che ora che ha capito quali sono le sue carenze deve lavorare su quelle. Zerbi le dice che è stata un esempio in casetta. Ha sempre pulito. E’ stata molto educata ed ironica.

Gara canto: la classifica

Cosa è accaduto in gara canto? Come si sono classificati i nuovi arrivati rispetto ai ragazzi che già sono nella scuola da mesi?

primo posto: Senza Cri. Nicolò le dice che lei ha questa apparenza da rock però poi quando canta è molto dolce. Maria ha detto che ci parla spesso con lei e le dice di fare un po’ di più per quanto riguarda il look e le chiede “Come mai oggi quella molletta, facciamo passi avanti”. Senza Cri era un po’ in imbarazzo. La cantante sottolinea di aver compreso che spesso si veste da sacchetto della spesa.

Vybes ha cantato Casa mia. Ha preso tanti complimenti da tutti e tre i giudici. Gli dicono a lui e a Mollenbeck che gli hanno alzato il voto rispetto alle prove perché hanno dato il massimo.

Antonia ha cantato Tutti di Calcutta. I giudici le dicono che è stata molto delicata e ha una bella voce.

Jacopo Sol ha cantato: All I want. Paola Turci e gli ha detto che gli è arrivato molto e che gli piace proprio anche lui come ragazzo.

Deddè ha cantato Destri. Gabry gli dice che si vede che esprime bene ciò che vuole far arrivare. Gli hanno inoltre detto che pur avendo una vocalità totalmente diversa l’ha resa sua.

ultimo posto: Mollenbeck ha cantato una canzone de The Weeknd ovvero Save your tears.

Ballo: la classifica della gara

Come è andata la gara ballo?

primo posto: Daniele balla Natural. La Abbagnato gli dice che nonostante la giovane età ha un movimento interessante.

Francesca ha ballato un passo a due con Sebastian sulle note di When I was your man. La giudice le dice che le è piaciuta tantissimo. E’ stata: intensa, pulita e precisa.

Chiara ha fatto un passo a due neoclassico con Michele sulle note di Tutto qui di Gazelle. La Abbagnato le dice che ha tutto in regola, deve solo spingere un po’ di più.

Alessia. La Abbagnato le dice che di solito i ballerini di latino hanno una espressività esagerata. Lei invece è molto elegante e si vede che balla con passione.

Alessio balla Devastante.

ultimo posto: Dandy balla I wanna see tonight. Eleonora Abbagnato dice che non lo ha trovato interessante e lui ci rimane malissimo.

