Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per domenica 2 febbraio 2025? Ecco tutte gli spoiler sulla nuova puntata del talent Mediaset in onda domenica a partire dalle 14.00. Il Serale si avvicina sempre di più. Ogni prova, ogni sfida, ogni valutazione potrebbe essere quella decisiva.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni e ospiti della puntata del 2 febbraio

Quali Vip prenderanno parte alla puntata di Amici di Maria De Filippi in veste di ospiti? Nelle scorse settimane abbiamo visto: Alfa, Alessandro Cattelan, Benji e Fede, Enrico Nigiotti e Fred De Palma. I fan attendono con ansia il ritorno di molti ex allievi quali: Mida, Holden, Wax, Tommy Dali, Mew e molti altri. Faranno capolino in studio? In attesa di scoprirlo concentriamoci sugli ospiti di questa settimana.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Chi vi sarà in puntata?

ospiti musicali : Tancredi che canta Standing Ovation e Belladamorire

: che canta Standing Ovation e Belladamorire giudici delle gare : Samantha Togni (ballo), Luca Argentero e Giusy Ferreri (canto)

: (canto) giudici sfide:

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante. Si prega di aggiornare finché questa scritta rossa non sparisce



Amici 24, sfide: i verdetti

Grande attesa per le sfide di: Giorgia e Nicolò. Come sono andate?

Nicolò supera la sfida. Anna Pettinelli gli da la maglia del Serale

Giorgia perde e viene sostituita Asia

Prossime sfida: Trigno e Antonio.

Classifica canto: cosa è successo nella gara?

Ecco come è andata la classifica canto questa settimana.

Antonia,

Deddè,

Senza Cri,

Jacopo Sol,

Chiamamifaro,

Mollenback,

Trigno,

Gara ballo e nuovi ingressi

Daniele

Chiara

Francesca

Dandy

Alessia

Antonio

E’ entrato un ballerino che si chiama Francesco, per Emanuel.

Seconda gara ballo

Nuova sfida: Alessia, Francesca e Francesco. Vince Francesco.

IN AGGIORNAMENTO