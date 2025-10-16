Tutto pronto per la quarta ed attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anticipazioni per la puntata di domenica 19 ottobre 2025? Cosa è accaduto negli studi durante la registrazione odierna? Come ogni settimana siamo qui per raccontarvi cosa vedremo andare in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, darvi tutti gli spoiler sulle sfide, sugli ospiti, sulle varie prove che hanno sostenuto i ragazzi, ma anche su cosa è accaduto dietro le telecamere e sulle liti più succulenti.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 19 ottobre 2025: gli ospiti presenti in studio

Chi è approdato nella quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 19 ottobre 2025, in qualità di ospite? Dopo due giudici eccezionali come abbiamo avuto settimana scorsa, chi ha raccolto il testimone da Gigi D’Alessio? Chi invece è giunto per far sentire la sua musica? Si attende in studio la presenza di un grande cantante. In fin dei conti per promuovere tour e disco potrebbero arrivare numerosi artisti tra cui: Tiziano Ferro, Emma Marrone, Bresh, Irama, Rkomi, Noemi e molti altri. Oltre a loro potrebbero far capolino alcuni ex concorrenti delle edizioni più recenti come: Mew e Luk3.

Chi vi sarà? Possiamo spoilerarvi che in studio sono giunti:

giudici : Irama (giudice canto), Anbeta (giudice ballo)

: Irama (giudice canto), Anbeta (giudice ballo) ospiti musicali: Irama e Chiamamifaro

Sfide: gli alunni rischio eliminazione

Cosa accadrà ai ragazzi in sfida? Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Possiamo svelarvi che, per le sfide rimaste ancora in essere:

Michelle: ha superato la sfida in settimana e l’abbiamo vista nel day time di mercoledì 15 ottobre. La sua sfida è stata oggetto di una proposta di Anna Pettinelli che ha fatto molto discutere ed acceso un battibecco con Lorella Cuccarini.

ha superato la sfida in settimana e l’abbiamo vista nel day time di mercoledì 15 ottobre. La sua sfida è stata oggetto di una proposta di Anna Pettinelli che ha fatto molto discutere ed acceso un battibecco con Lorella Cuccarini. Opi: vince la sfida contro Emanuele. Cantano due canzoni a testa. Opi nelle due canta il suo inedito.

contro Emanuele. Cantano due canzoni a testa. Opi nelle due canta il suo inedito. Alex: vince la sfida contro Michele ballando insieme ad Alessia. Due esibizioni a testa. La sfida viene giudicata da Francesca Tocca.

contro Michele ballando insieme ad Alessia. Due esibizioni a testa. La sfida viene giudicata da Francesca Tocca. Alessio: vince la sfida.

Chi è finito invece a rischio eliminazione e dovrà affrontare una sfida nei prossimi giorni? Michelle, Alex, Matilde e Frasa. Per quest’ultimo lo sfidante lo sceglierà Rudy Zerbi.

Amici 25: la gara di canto

Cosa è accaduto questa settimana durante la gara di canto? Secondo Irama, dopo aver visto le esibizioni odierne:

Penelope canta Scrivimi.

Riccardo canta Non ho paura di Fiorella Mannoia. Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli gli dicono che deve avere più dinamicità e non esplodere solo nel ritornello. Irama gli dice che vorrebbe sentire qualche suo pezzo perché gli piace molto, ma deve anche secondo lui avere più dinamicità.

Gard canta Don’t stop believing.

Flavia canta Think. Si apre una discussione tra i prof. Secondo Lorella e Rudy non è stata abbastanza coinvolgente. Irama dice che le è piaciuta, ma concorda con i prof.

Plasma canta Let’s get it started con barre.

Valentina canta Try. Irama le dice che le piace molto il suo stile e il suo modo di essere.

Michele canta Sognami.

Frasa canta Per te di Ernia.

Michelle: canta Call me.

Classifica gara ballo

Come sono andati i ballerini?

Alessio balla sulle note di 4 minutes un passo a due con Giulia.

Emiliano balla con Francesco.

Pierpaolo balla sulle note di Cuore rotto.

Anna balla con Isobel sulle note di Hollaback girl.

Maria Rosaria balla sulle note di Echame la culpa.

Matilde balla sulle note di Una notte a Napoli con Francesco.

Alex balla sulle note di Everyboody needs somebody con Mattia.

Assente Tommaso. Probabilmente ammalato.

Prove corali per ballo e per canto

Sono state eseguite ben due corali:

ballo: tutti hanno danzato sulle note di Days are over di The Dog. La coreografia è stata realizzata da Angelo Recchia.

di The Dog. La coreografia è stata realizzata da Angelo Recchia. canto: con i vocal coach i cantanti hanno eseguito: Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.

News, liti e gossip

Cos’ altro è successo in studio e durante le varie pause?

Discussione tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo perché la prima dice che Alessio fa espressioni forzate

Discussione tra Zerbi e la Pettinelli per Frasa.

