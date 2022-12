A distanza di una settimana, perché si è registrato martedì scorso, eccoci qui per sapere per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi le ultime anticipazioni in merito alla puntata in onda su Canale 5 domenica 18 dicembre dalle 14.00 alle 16.00 circa. Quali saranno gli ospiti? Cosa succederà nelle varie gare interne? Ci saranno sfide ed eliminazioni? Ecco tutti gli spoiler che abbiamo raccolto grazie alla preziosa collaborazione con Amici News. Sarà l’ultima puntata in onda prima di Natale? Pare proprio di sì. Si vocifera che possa esserci, prossimamente, una nuova registrazione per qualcosa che verrà mandato in onda a gennaio, ma è ancora tutto da confermare.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni: chi saranno gli ospiti?

Come ogni settimana l’attesa più grande riguarda i nomi degli ospiti che saliranno sul palco di Amici di Maria De Filippi. Cosa succederà in studio domenica 18 dicembre? L’attesa è tanta. C’è chi vorrebbe finalmente vedere Albe e LDA presentare il loro singolo insieme per sentire Maria fare l’in bocca al lupo al figlio di Gigi D’Alessio per l’avventura sanremese. C’è invece chi si aspetta l’arrivo di grandi cantanti. Dopo Emma Marrone, che ha giudicato i talenti canori e Achille Lauro, chi farà ingresso nella scuola di Amici 22 per presentare un brano o dare voti agli alunni della De Filippi?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Amici 22 gara cover: la classifica

Dopo che settimana scorsa i vari talenti, tranne alcuni, hanno presentato i loro nuovi singoli, questa settimana, come anticipato da Maria De Filippi, ci attende una gara cover davvero super. Perché? Ciascun alunno dovrà ri-arrangiare il brano scelto.

Gara ballo: la classifica e le anticipazioni

Come si sono comportati i ballerini? Come sono andate le loro esibizioni?