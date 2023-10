A distanza di una settimana eccoci di nuovo a parlare di Amici di Maria De Filippi per le attesissime anticipazioni in merito alla puntata di domenica 15 ottobre 2023 in onda su Canale 5 a partire dalle 14.00 circa. Chi sono gli ospiti che la conduttrice ha chiamato per l’occasione? Quali prove o sfide hanno affrontato i ragazzi protagonisti del talent? Come sono andati i compiti assegnati dai professori? Ecco tutti gli spoiler grazie alle talpe di Amici News.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni, spoiler ed ospiti del 15 ottobre 2023: chi approda in studio?

In queste prime settimane abbiamo visto ad Amici di Maria De Filippi, in veste di ospiti o giudici della gara canora, diversi e volti del talent che ora sono diventati davvero famosi. Da Irama siamo passati ad Annalisa salvo poi approdare ad Angelina Mango che ha presentato il suo nuovo singolo. Chi saranno gli ospiti di Maria De Filippi domenica 15 ottobre? Chi avrà invitato per l’occasione? Ecco i nomi dell’ospite musicale e dei giudici delle varie prove o sfide.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23 sfida canto: le canzoni e la classifica

Come è andata la nuova sfida tra i cantanti? Chi ha preso il primo posto in classifica? Per ora Lil Jolie, Mew e Holden paiono essere stati sempre i più bravi. Ezio, invece, cerca il suo riscatto. Ecco come è andata questa volta e quali sono i brani si cui i ragazzi si sono esibiti.

Gara inediti: chi verrà prodotto

Dopo Lil Jolie e Petit chi raggiungerà un primo importante obiettivo nella sua carriera musicale e vedrà prodotto il suo singolo? La sfida è ancora molto aperta. Siamo solo agli inizi e i ragazzi paiono più che mai agguerriti. L’occasione è importante e ghiotta. Da qui si iniziano a gettare le basi per una carriera sfavillante.

Sfida di ballo: la classifica

Cosa è accaduto invece ai ballerini? Chi di loro è riuscito a convincere maggiormente con la propria esibizione?