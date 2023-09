Habemus data! Emma Marrone ha annunciato la data d’uscita del nuovo album di inediti “Souvenir” disponibile al pre-order ovunque! La voce di “Mezzomondo” torna a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico.

Emma Marrone: dopo “Iniziamo dalla fine” esce l’album “Souvenir”

E’ partito ufficialmente il countdown per l’uscita di “Souvenir“, il nuovo disco di inediti di EMMA. La data è fissata per il 13 ottobre. Anticipato dal singolo “Iniziamo dalla fine” attualmente in rotazione radiofonica, la cantante di Amici ha svelato la data di partenza di un nuovo viaggio musicale cominciato alcuni mesi fa con i singoli “Mezzomondo”, certificato disco d’oro, e Taxi sulla luna con Tony Effe, certificato platino.

Un ritorno molto atteso dai fan (e non solo) che Emma ha voluto raccontare con il primo estratto “Iniziamo dalla fine” scritto a quattro mani con Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Proprio la cantante ha rivelato: “è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album”.

Al momento non è stata ancora svelata la tracklist del disco “Souvenir”. Un album forte e maturo in cui l’interprete ha raccolto immagini, colori e le emozioni vissute e provate negli ultimi due anni della sua vita; anni in cui ha dovuto affrontare anche la morte dell’amato papà. Un nuovo capitolo di vita raccontato con tutte le sfumature della voce della cantante pronta a rimettersi in gioco non solo come interprete, ma anche come autrice. ”

SOUVENIR raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da EMMA in più di due anni. È l’istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un nuovo capitolo della sua vita.

Emma Marrone, nuovo album e tour: SOUVENIR IN DA CLUB. Ecco le date e dove acquistare i biglietti

Con l’arrivo del nuovo album di inediti “Souvenir“, Emma Marrone ha annunciato anche il ritorno dal vivo. Per l’occasione la cantautrice ha deciso di portare le sue nuove canzoni in una dimensione live più intima come quella dei club. Un bisogno che l’artista ha tradotto nel SOUVENIR IN DA CLUB, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico! 18 i concerti annunciati in 8 città d’Italia con i biglietti disponibili all’acquisto sulle piattaforme di TicketOne e Clappit.

Ecco le tappe del SOUVENIR IN DA CLUB prodotto da &Partners e Magellano Concerti: