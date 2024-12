Ultima registrazione del 2024 di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni della puntata in onda domenica 15 dicembre 2024 sono davvero ricche di colpi di scena. Vi sarà poi una lunga pausa natalizia. Nel mentre? Negli studi Elios di Roma verrà registrata sabato 14 dicembre una puntata speciale ricca delle esibizioni dei vari talenti. Ora, però, concentriamoci su cosa vedremo domenica prossima. Cosa accadrà e quali ospiti approderanno in studio? Ecco i nostri consueti spoiler.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: tutti gli ospiti

Cosa vedremo ad Amici di Maria De Filippi e quali ospiti approderanno in puntata? Mew, Lil Jolie e Alex Wyse sono impegnati con Sanremo Giovani. Wax, Enrico Nigiotti e Briga, oltre a tanti volti noti del programma, sono già stati ospiti o nel talent o durante This is Me, lo speciale condotto da Silvia Toffanin. Chi vi sarà dunque il 15 dicembre? Facendo qualche ipotesi potremmo azzardare il nome di: Marco Mengoni, Achille Lauro – ora libero da X Factor, NDG, Mida, Tommy Dali, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e molti altri. Chi vi sarà dunque e in quale veste?

Domenica 15 dicembre in qualità di ospiti ad Amici 24 vi saranno:

ospiti musicali:

giudici delle gare:

giudici sfide:

Amici 24, sfide e giudizi in sospeso: i verdetti

Nella scuola di Amici 24 abbiamo lasciato Teodora, sempre in attesa, da due settimane, di portare a termine la sfida, ma soprattutto Ilan sospeso per colpa dell’indecisione di Rudy Zerbi. Il prof di canto sarà riuscito a scegliere tra lui e Jacopo Sol. Che ne sarà del figlio di Muccino? I fan oltretutto temono anche per le sfide di TrigNO e Dandy, risultati ultimi nelle rispettive classifiche la settimana scorsa. Come sono andate?

prossime sfide:

La classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto?

Gara ballo: le esibizioni e la classifica

Come è andata ai ballerini?

