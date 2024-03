Ultima registrazione del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni per la puntata di domenica 10 marzo 2024, grazie alle talpe di Amici News, ci svelano il nome di ospiti, cosa è accaduto nelle sfide e i nomi dei ragazzi che approderanno ufficialmente al Serale. Quali sono gli spoiler che abbiamo carpito dalla registrazione odierna? Cosa è accaduto in studio? Eravamo rimasti con 15 maglie per il Serale e 5 ancora da assegnare. Lil aveva ricevuto una offerta da Anna Pettinelli, mentre Zerbi l’aveva lasciata libera di prendere le sue decisioni. Come è andata a finire?

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi vi sarà?

Nelle ultime settimane abbiamo riabbracciato Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Chi vi sarà ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospite o giudice settimana prossima? Dopo Sanremo 2024 quasi tutti gli ex volti del talent sono tornati a casa per abbracciare il loro pubblico. Ora, per l’ultima puntata del pomeridiano, chi ha convocato la padrona di casa? Quali cantanti promuoveranno il loro ultimo brano? Quali artisti arriveranno a ricoprire il ruolo di giudici per la gara canto e ballo? Ecco tutti gli spoiler grazie alle talpe di Amici News.

ospite musicale :

: giudice canto o ballo:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23, gara canto: la classifica e le esibizioni

Cosa è accaduto durante la gara canto? Quale classifica è stata stilata questa settimana? Ecco tutte le news.

Gara ballo: la classifica

Come è andata invece ai ballerini? Chi di loro ha avuto la meglio?

I ragazzi che accedono al Serale: 15 maglie oro

Quali ragazzi alla fine dei giochi hanno ottenuto l’ambitissima maglia oro e l’accesso al Serale?