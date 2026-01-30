Cosa accadrà nella scuola di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 1 febbraio 2026? Un nuovo mese inizia e la corsa verso il Serale si fa sempre più frenetica. Manca davvero poco all’arrivo della seconda fase del programma di Canale 5 che, anche questa domenica, andrà in onda dalle 14 alle 15.30 circa, con mezz’ora in meno di spazio all’interno del palinsesto televisivo. Grazie alla registrazione odierna, questa settimana di venerdì e non di giovedì, possiamo fornirvi, come ogni settimana, tutti gli spoiler su ospiti, sfide ed eventuali eliminazioni. Scoprite insieme a noi cosa vedremo andare in onda!

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti 1 febbraio

Cosa vedremo nella puntata di Amici di Maria De Filippi domenica 1 febbraio, ma soprattutto quali Vip approderanno in studio? Ora che molti artisti sono già impegnati a prepararsi per il prossimi Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, chi sarà riuscita ad invitare la conduttrice del talent di Canale 5? Sono in molti ad attendere il ritorno come giudici di canto e ballo di: Malgioglio, Gerry Scotti, Amadeus o ex vincitori del talent quali Irama, Emma ed Alessandra Amoroso. C’è chi desidererebbe una performance nuova di Gaia, Sarah Toscano o altri ex concorrenti. Oltretutto sono usciti nuovi singoli, proprio nelle ultime settimane di, Wax e altri colleghi che potrebbero passare a lanciarli sul palco dove la loro carriera ha preso il via. Chi vi sarà il 1 febbraio?

In qualità di giudici:

Come ospiti musicali:

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

+++++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Amici 25: gara canto

Questa settimana cosa è accaduto durante la gara canto?

Primo posto:

Secondo posto:

Terzo posto:

Quarto posto:

Quinto posto:

Terzultimo e Penultimo:

Ultimo:

Gara ballo: classifica

Come sono andati i ballerini?

Primo posto:

Secondo posto:

Terzo posto:

Quarto posto:

Ballottaggio:

Ultimo posto:

News, liti, gossip e prove sponsor

Sono sempre i professori a regalarci le liti più divertenti. Zerbi battibecca con la Pettinelli mentre i prof di ballo che si scontrano vicendevolmente, anche se, in ogni lite, c’è sempre di mezzo la Celentano. Cosa accadrà questa domenica?

++++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE TERMINATA ++++