Tutti pronti per Amici di Maria De Filippi 2026, ma soprattutto per le news e le anticipazioni, o meglio per tutti gli spoiler sulla formazione della nuova classe? Questa estate si è a lungo parlato di come Maria De Filippi avrebbe rivoluzionato il talent di Canale 5. Sono giunte voci sulla presenza dei commissari, tra cui anche Amadeus, e sulla possibilità del licenziamento dei professori. Si è parlato anche delle nuove categorie sportive aggiunte. Otre al canto e al ballo vedremo il pattinaggio? Insomma tante tante news, ma finalmente è giunto il momento della verità, il momento in cui scopriremo come sarà questa nuova edizione del programma dell’ammiraglia Mediaset visto che oggi si registra, negli studi Elios, la prima puntata in onda domenica 11 ottobre.

Amici di Maria De Filippi 2026: professori, coach o commissione? Anticipazioni puntata dell’11 ottobre

L’attenzione è a livello massimo. Le anticipazioni sulla prima puntata di Amici di Maria De Filippi ci svelano se avremo a che fare con i solito prof, seduti in cattedra, con nuovi coach o con una commissione di esperti, ma soprattutto ci svelano chi vi sarà a giudicare i ragazzi del talent di Canale 5 che dovranno affrontare un duro anno scolastico ricco di novità e sorprese.

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Come ci eravamo lasciati? Con Lorenzo che alzava la coppa e vinceva il programma. Prof orgogliosi di lui, ma soprattutto con gli occhi piedi di gioia di Lorella Cuccarini. Dietro alla cattedra sedevano per il canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo, invece, vi erano: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Emanuel Lo. Cosa succederà quest’anno?

Ebbene tra i responsabili artistici di canto avremo: Rudy Zerbi – che è quindi stato confermato-, Samurai Jay e Amadeus. I responsabili artistici del ballo saranno: Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Torneremo dunque alle liti tra Alessandra e Lorella. Come si inserirà invece Ambra Angiolini? Grandi assenti Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Piccolo dettaglio nuovo? Nei banchi dei responsabili artistici non c’è più la leva per interrompere l’esibizione dei vari talenti.

Amici di Maria De Filippi 2026: gli spoiler sulla nuova classe

Chi farà parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi? In quanti allievi verranno fatti passare? Le talpe ci dicono che a far parte della nuova classe di Amici saranno, per ora, 25 tra ragazzi e ragazze. Ma la loro presenza è ancora tutta da confermare. Il primo sì che hanno ottenuto non è definitivo.

Due di questi venticinque non sono né cantanti e né ballerini. Di chi si tratta? India è entrata per il Judo– nuova disciplina sportiva – e Gabriele per il pugilato. Questi due ragazzi saranno seguiti a parte e le “sfide” le faranno con persone al di fuori. Vincendo le gare, se riusciranno arrivare alla fine, avranno un premio. Insomma loro seguiranno un percorso a parte e parallelo. Ogni puntata dovranno affrontare uno sfidante e se riusciranno a batterlo potranno restano nella scuola. Settimana prossima, però, entrerà un nuovo atleta. Ogni sfida dei ragazzi dello sport verrà giudicata da giudici esterni e competenti in materia.

Come hanno ottenuto il banco? I 25 ragazzi che potranno far parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi sono entrati ottenendo almeno un sì. Per ora hanno preso solamente la maglia, in base al professore che ha dato loro l’accesso. In sala, conoscendoli meglio, i ragazzi che sono passati potranno arrivare ad ottenere il banco e la conferma di far parte della classe. Se otterranno due sì, saranno i ragazzi a scegliere, come avveniva gli altri anni, il loro prof.

Chi sono i ragazzi? Per il canto vi sono: Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari – Amadeus ha ricordato che era già stata con lui a Sanremo e le ha detto di “no” proprio perché avevano già fatto un percorso insieme; Nicolò, Andrea Heros, Manuel, Tìaso, Posniak e Erness. Per il ballo: Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo.

Alcuni dei nuovi allievi entrati nella classe di #Amici26. [THREAD IN CORSO, SCORRETE NEI COMMENTI] pic.twitter.com/q2GF664jaw — AMICI NEWS (@amicii_news) October 8, 2026

Altra novità? I cantanti si sono presentati con i loro inediti e non con una cover.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della prima punatta

Come da tradizione ad accogliere la nuova classe era presente in studio il vincitore dello scorso anno. Lorenzo è entrato con la coppa e ha cantato il suo pezzo con Erocaddeo.

Il cast dei ballerini professionisti

Troppo presto per avere spoiler in merito. Nella prima puntata Mattia è entrato a portare i due banchi degli sportivi mentre Giulia Pauselli è entrata per lo sponsor Marlu.