Novità ad Amici di Maria De Filippi 2026. Nel cast entrano nuovi Vip in qualità di responsabili artisti e spariscono volti noti del talent di Canale 5 che il pubblico amava e apprezzava da diversi anni. All’addio di Anna Pettinelli, approdata su Rai 1 per Tale e Quale Show con Carlo Conti, si aggiunge l’addio di altri due prof.

Amici di Maria De Filippi 2026 cast: prof, commissari o coach? Una lunga estate

Oggi si è registrata la prima puntata di Amici di Maria De Filippi 2026 e dalle anticipazioni che vi abbiamo fornito sul talent sono emersi in primis i nomi dei nuovi responsabili artistici del programma. Via i prof vecchi, o almeno parte di loro. Niente commissari. Nessuna grossa rivoluzione come era stato accennato durante i mesi estivi. Ebbene sì è stata una lunga estate. Ricca di voci e di possibili scoop. Nonostante ciò però ci sono state importanti novità. Di cosa si tratta? Per comprendere meglio come si è giunti alla formazione del cast di talent è bene fare un passo indietro e ripercorrere quanto accaduto negli ultimi mesi.

Ci siamo lasciati, alla conclusione di Amici 25, con: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che ricoprivano il ruolo di prof di canto mentre: Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo erano i prof di ballo.

Durante l’estate si è parlato di rivoluzione. Maria De Filippi era pronta a cambiare tutto per offrire qualche novità ai telespettatori che guardano il programma sin dall’epoca di Saranno famosi. Si parlava di commissari e di professori pronti ad essere licenziati. Secondo le discrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport si poteva ipotizzare l’arrivo di Alessio Sakara tra gli insegnanti. Era chiaro che Anna Pettinelli avrebbe lasciato la cattedra di canto per approdare nel cast di Tale e Quale Show così come era chiaro, secondo Il Giornale, che: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sarebbero stati confermati.

Poi con l’intervista di Amadeus all’Ansa le voci sulla presenza di commissari si erano fatte più insistenti. Sul web giravano numerosi nomi che vedevano i ragazzi esibirsi davanti ad un vero e proprio plotone di esperti. Ciò che c’era di certo è che Amadeus ci sarebbe stato. Lo stesso presentatore aveva detto: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà. E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire”.

Sottobanco, sui social, tra le chat degli appassionati, si è poi iniziato a parlare di Samurai Jay come commissario, ma nessuno aveva la conferma ufficiale.

Chi sono i responsabili artistici?

Oggi, grazie alla registrazione della prima puntata di Amici di Maria De Filippi, puntata in onda domenica 11 ottobre nel primo pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, abbiamo scoperto cosa accadrà nel talent.

In qualità di responsabili artistici per il canto vi saranno:

Rudy Zerbi – confermato nel suo ruolo

– confermato nel suo ruolo Samurai Jay – new entry

– new entry Amadeus – già giudice del Serale

Per il ballo:

Alessandra Celentano – confermata

– confermata Lorella Cuccarini – che passa dal canto al ballo, o meglio ritorna nel ruolo iniziale, da dove ha preso il via la sua avventura all’interno del talent prima si scoprire cantanti come: Angelina Mango, Mida, Sarah Toscano e Lorenzo Salvetti.

– che passa dal canto al ballo, o meglio ritorna nel ruolo iniziale, da dove ha preso il via la sua avventura all’interno del talent prima si scoprire cantanti come: Angelina Mango, Mida, Sarah Toscano e Lorenzo Salvetti. Ambra Angiolini – forse il volto che, dopo l’annuncio, sta creando maggior scalpore e curiosità. Come si troverà nelle vesti di responsabile artistica per il ballo? Come si troverà tra Lorella e Alessandra visto, oltretutto, quanto possono urlare e litigare tra loro per i vari talenti presenti nella classe?

Per conoscere tutte le anticipazioni sulla prima puntata, i nuovi responsabili artistici e i nomi degli aspiranti allievi, leggi anche il nostro approfondimento esclusivo: Amici 2026, news, anticipazioni e spoiler sulla nuova classe o Ambra Angiolini entra ad Amici 26.