Una delle grandi sorprese di Amici 26 è l’arrivo di Ambra Angiolini. L’attrice, conduttrice e cantante entra a far parte del cast del talent show di Maria De Filippi, ma con un ruolo diverso rispetto a quello dei professori che il pubblico ha imparato a conoscere nelle precedenti edizioni.

Come rivelato dalle anticipazioni esclusive di SuperGuidaTV, raccolte durante la registrazione della prima puntata dell’8 ottobre 2026, Ambra Angiolini sarà una delle nuove responsabili artistiche della categoria ballo, insieme ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Una novità importante, che segna un cambiamento nell’organizzazione della scuola e apre una nuova fase per uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Ambra Angiolini ad Amici 26: il nuovo ruolo nella categoria ballo

Ma cosa farà esattamente Ambra Angiolini ad Amici? È questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo dopo aver appreso la notizia del suo ingresso nel programma.

Per semplicità si potrebbe parlare di una nuova professoressa di ballo, ma il suo incarico sarà più articolato. Maria De Filippi ha infatti introdotto la figura dei responsabili artistici, chiamati a seguire e valutare i ragazzi all’interno della scuola.

Non si tratta necessariamente di insegnare una specifica disciplina, ma di osservare il percorso degli allievi con una visione più ampia del talento, che comprende anche interpretazione, espressività e presenza scenica.

Ambra porterà così ad Amici la propria esperienza nel mondo dello spettacolo, maturata attraverso una carriera che l’ha vista protagonista in televisione, al cinema, in teatro e nella musica.

Amici 26, Ambra Angiolini con Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: il nuovo cast

L’arrivo di Ambra non è l’unica novità della ventiseiesima edizione. Maria De Filippi ha infatti modificato la composizione del corpo docente, introducendo sei responsabili artistici divisi tra canto e ballo.

Per la categoria ballo ci saranno Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Una formazione che segna anche il ritorno della Cuccarini nel settore della danza, dopo le precedenti esperienze come insegnante di canto.

Per la categoria canto, invece, sono stati scelti Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay.

Non faranno parte di questa nuova formazione, quindi, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Cambia anche un dettaglio del meccanismo televisivo: dalle postazioni dei responsabili artistici scompare la tradizionale leva utilizzata per interrompere le esibizioni degli allievi.

Perché la scelta di Ambra Angiolini può essere interessante per Amici

La presenza di Ambra Angiolini rappresenta una scelta interessante soprattutto alla luce della nuova impostazione del programma.

La sua carriera racconta un’artista capace di attraversare linguaggi e generazioni differenti. Dall’esordio televisivo con Non è la Rai alla musica, passando per importanti interpretazioni cinematografiche e teatrali, Ambra ha costruito nel tempo un percorso professionale ricco di esperienze.

Non è neppure la prima volta che si confronta con un talent show. Il pubblico di Amici l’ha già conosciuta nel ruolo di giudice del Serale, mentre successivamente ha fatto parte della giuria di X Factor.

Proprio questa esperienza trasversale potrebbe diventare uno degli elementi distintivi del suo nuovo incarico. La capacità di valutare un artista, infatti, non si esaurisce nella tecnica, ma riguarda anche il modo di comunicare, interpretare e trasmettere emozioni.

Resta naturalmente da scoprire come Ambra interpreterà concretamente il ruolo e quale rapporto instaurerà con gli allievi e con le altre due responsabili artistiche della categoria ballo.

Amici 26, quando inizia e tutte le novità della prima puntata

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi debutta domenica 11 ottobre 2026 su Canale 5. La prima puntata, registrata giovedì 8 ottobre negli studi Elios, presenta numerose novità anche nella formazione della classe.

Tra le sorprese più significative c’è l’introduzione di due discipline sportive: judo e pugilato. I primi protagonisti di questo percorso parallelo saranno India e Gabriele, che affronteranno sfide con concorrenti esterni e saranno giudicati da esperti delle rispettive discipline.

Per i nuovi aspiranti allievi, inoltre, l’ingresso nella scuola non equivarrà immediatamente alla conferma definitiva del banco. Saranno i responsabili artistici a valutare il loro percorso e a decidere chi potrà proseguire l’esperienza.

Un’edizione, dunque, che si annuncia profondamente rinnovata. E tra i volti più attesi ci sarà proprio Ambra Angiolini, pronta a mettersi alla prova in una veste inedita accanto a Maria De Filippi.

Per conoscere tutte le anticipazioni sulla prima puntata, i nuovi responsabili artistici e i nomi degli aspiranti allievi, leggi anche il nostro approfondimento esclusivo: Amici 2026, news, anticipazioni e spoiler sulla nuova classe.