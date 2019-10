Amici Celebrities, tutto pronto per la semifinale di mercoledì 16 ottobre 2019 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata condotta da Michelle Hunziker.

Amici Celebrities 2019, ospiti semifinale 16 ottobre

Mercoledì 16 ottobre 2019 appuntamento in prima serata su Canale 5 con la semifinale di Amici Celebrities, il talent show condotto con grande successo da Michelle Hunziker. Oltre alla presenza come quarto giudice speciale di Maria De Filippi, noi di SuperGuida Tv possiamo dirvi in anteprima esclusiva i nomi degli ospiti che duetteranno con i concorrenti vip rimasti in gara.

Sul palco di Amici Celebrities ospiti ci saranno: Irama, Diana Del Bufalo e Stash dei The Kolors. Ognuno di loro sarà chiamato a condividere il palcoscenico con i concorrenti vip rimasti ancora in gara. Ecco i sei concorrenti vip che si contenderanno l’accesso alla finalissima: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Ricordiamo che durante la semifinale non ci sarà più la suddivisione dei concorrenti in squadre; nessuna squadra blu e bianca, sarà una sfida “uno contro tutti” per conquistare uno dei quattri posti disponibili per la finale di mercoledì 23 ottobre. Chi la spunterà tra i sei vip rimasti in gara?